Nara Couto se apresenta na Caixa Cultural Salvador

O desejo de se aproximar de uma África que é distante, mas que ao mesmo tempo tão nossa, inspirou a cantora, compositora e bailarina baiana Nara Couto a montar o espetáculo Outras Áfricas, que ganha reedição especial hoje (23), às 20h, e amanhã (24) em duas sessões, 18h e 20h, na CAIXA Cultural Salvador. A sensação de pertencimento gerada por sons e canções é uma das tônicas do show, que traz como convidados os artistas africanos Jéssica Areias (Angola), Otis Remane (Moçambique) e Abiola Yayi (Benim).

O espetáculo tem um repertório com canções de compositores africanos e baianos em releituras que revelam como a cantora é impactada por essas influências. “O pedido que fiz para meus convidados é que eles escolhessem a música para cantarmos juntos e que fossem canções que remetessem a uma memória afetiva de cada um, na sua língua natal. Para mim, para eles e para a plateia, será um momento de conexão com o que já vivemos e com o que não vivemos. Vamos mergulhar nesses diversos sons que, reconhecidos ou não, trazem pertencimento aos nossos ouvidos e sentidos”, comenta Nara.