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Natal nos Bairros estreia em Salvador com cortejo gratuito de 37 artistas

Com Papai Noel, banda marcial, balé e circo, desfile convida crianças e adultos a participar neste sábado (28), no Corredor da Vitória. A programação segue em dezembro

Gabriela Cruz

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:30

Natal nos Bairros, edição de 2025 Crédito: Divulgação

O projeto Natal nos Bairros estreia neste sábado (28), em Salvador, com um cortejo gratuito de 37 artistas pelo Corredor da Vitória. Uma banda marcial de 12 músicos abre o desfile, que reúne bailarinas, artistas circenses, personagens e porta-estandartes. Papai Noel desfila em um carro alegórico, acompanhado por Noeletes, e um minitrio também integra a parada.

A concentração será às 15h no Largo da Vitória, em frente à Igreja Nossa Senhora da Vitória, e a saída está marcada para as 16h, em direção ao shopping Vitória Boulevard. Crianças e adultos são convidados a participar do desfile com fantasias ou trajes natalinos. O projeto tem patrocínio da RedeMix Supermercados e parceria, em sua abertura, do Vitória Boulevard.

A iniciativa reúne desfiles, apresentações e ações comunitárias em diferentes pontos da cidade. A realização é da Raya Criatividade, da empresária Vanessa Caldeira, com correalização da Inspira Branding, que também tem a Noelândia no portfólio.

“Quando começamos a desenhar o Natal nos Bairros, nossa ideia era levar a magia natalina a diferentes pontos da cidade, criando uma programação que ganhasse características próprias em cada lugar. Na Vitória, por exemplo, a banda marcial abre caminho para bailarinas, artistas circenses e Papai Noel. Em dezembro, o projeto assume novos formatos, com uma vila natalina, passeios de trenzinho e uma ação de doação de brinquedos. Essa diversidade de experiências faz parte da concepção do projeto desde o início”, afirma Vanessa Caldeira, da Raya Criatividade.

“A proposta é despertar a magia do Natal, estimular a convivência nos espaços públicos e proporcionar momentos de alegria e encantamento entre crianças, pais, avós e amigos. Ao incentivar o acesso à cultura e promover experiências que aproximam pessoas e criam memórias afetivas, a RedeMix fortalece sua relação com as comunidades dos bairros onde está presente”, afirma Aline Silva, gerente de Trade Marketing do Grupo RedeMix.

Chegada ao Vitória Boulevard

O cortejo deve chegar ao shopping às 17h30. As crianças poderão tirar fotos com Papai Noel e fazer seus pedidos. A decoração, inspirada no conceito do Natal do Bem-Estar, é assinada pela Empório Decor, com curadoria e direção criativa de Elis Piñón.

“A cenografia valoriza a dimensão afetiva do Natal, despertando memórias, estimulando a convivência e tornando os espaços de encontro ainda mais acolhedores para as famílias”, comenta Elis Piñón.

Programação segue em dezembro

De 11 a 13 de dezembro, das 16h às 22h, Alphaville 1 recebe uma Vila Natalina ao lado da RedeMix, com shows, feira de economia criativa, opções de gastronomia, área para piquenique, brinquedos infláveis e a casinha do Papai Noel. O Expresso de Natal, um trenzinho que circula pelo bairro, funciona durante os três dias. No sábado (12), o desfile sai às 16h da Praça Lucas Caribé, com concentração às 15h, e segue até a vila. Papai Noel faz o percurso a bordo do trenzinho.

No dia 19 de dezembro, na Pituba, a concentração começa às 15h em frente à RedeMix Aquarius. A concentração será às 16h, com saída do cortejo às 17h e chegada às 18h na Praça do Aquarius.

O projeto também prevê uma ação de doação de brinquedos na Creche Escola Geraldo e Helena Belfort, em Nova Esperança.

Serviço

Parada de abertura do Natal nos Bairros

Quando — Sábado, 28 de novembro de 2026

Horários — Concentração às 15h, saída às 16h e chegada prevista às 17h30

Percurso — Do Largo da Vitória ao Vitória Boulevard (Av. Sete de Setembro, 1839), pelo Corredor da Vitória, em Salvador