Nelson Rufino é homenageado no Festival da Educadora no sábado (9)

Roberta Sá, Nelson Rufino e Teresa Cristina. Crédito: divulgação

Quem for à Concha Acústica neste sábado vai ter um programa duplo. Primeiro, o público vai saber quem são os premiados do Festival de Música da Rádio Educadora FM. Em seguida, vai ver um dos mestres do samba baiano, Nelson Rufino, se apresentar ao lado de duas das mais belas vozes femininas deste gênero musical: Roberta Sá e Teresa Cristina.



A cerimônia vai revelar os seis vencedores escolhidos por uma comissão, que receberão prêmios de R$ 9 mil e R$ 16 mil, para a melhor música; melhor arranjo e melhor intérprete, nas categorias música instrumental e música com letra. A comissão é formada pelo cantor e compositor Tatau, a cantora e compositora Xênia França, a percussionista e diretora musical Mônica Millet, o compositor e instrumentista Bem Gil e o pesquisador Adriano de Angelis (Dj Prezi).

Haverá também premiados de acordo com o voto popular, nas categorias música com letra e melhor música instrumental. Na primeira, são 15 concorrentes e na segunda, 35. A votação se encerra nesta quarta-feira (6), às 18h, no site festivaleducadora.ba.gov.br. No sábado, os vencedores, depois de anunciados, sobem no palco para fazer os agradecimentos e o público vai ouvir, através de som mecânico, um trecho da música premiada.

O diretor geral da TVE e da Rádio Educadora, Flávio Gonçalves, diz que a importância do Festival vai além da premiação em dinheiro: "As cinquenta músicas finalistas já estão sendo tocadas na Educadora e vão ser incorporadas à programação mesmo após o encerramento do Festival. Portanto, além da premiação total em dinheiro, que é de R$ 200 mil, o artista tem a execução da música". No total, foram inscritos 808 músicas, o que, segundo o diretor, mobiliza cerca de 3,5 mil pessoas entre composição e gravação.

Nelson Rufino

Como tem acontecido nos últimos anos, o Festival faz uma homenagem a um artista baiano vivo e, desta vez, o agraciado é Nelson Rufino, 81 anos, autor de sambas clássicos como Todo Menino é um Rei, sucesso na voz de Roberto Ribeiro, e Verdade, que ganhou o Brasil na voz de Zeca Pagodinho. "É uma mania em todo o mundo reconhecer o valor das pessoas apenas depois da morte. Para usar uma expressão de um grande sambista, Nelson Cavaquinho, recebo 'flores em vida'", festeja Rufino, fazendo referência ao título do último álbum do xará, As Flores em Vida.

Rufino sabe do valor de sua obra e não banca o modesto: "Humildade em demasia é demagogia. Fico agraciado pelas homenagens que recebo e realmente minha obra é bonita. Uma vez, no colégio de meu neto, um professor disse a ele: 'menino, você é neto de uma lenda viva".

E o que mais impressiona no caso de Rufino é que, mesmo com melodias e letras refinadas, ele jura: "Não sei sequer uma nota musical. Em 2011, gravei um DVD com uma banda do Rio e um dos músicos dele me disse que eu era um grande músico. Quando eu disse que não sabia sequer uma nota musical, ele ficou espantado", diverte-se o compositor, sem esconder um certo orgulho.

Outra vez, o espanto veio de um dos grandes arranjadores do país, Rildo Hora, em referência ao samba Hoje Sei que Te Amo: "Seu menino, você fez um samba para quebrar o arranjador". "É que na segunda parte desse samba, eu faço um sobe-e-desce violento", reconhece o compositor.

No repertório do show, claro, está Verdade, talvez a música mais conhecida de Rufino, gravada por Zeca Pagodinho em 1996. O sambista carioca estava em Salvador, hospedado num hotel, quando o amigo baiano foi visitá-lo. Tomaram um banho de piscina e depois subiram pro quarto do hóspede, onde ele iria se arrumar para ir a um almoço.

Rufino conta os detalhes daquele dia: "Enquanto ele estava no banho, eu cantarolava Verdade para Elisa [uma das filhas de Zeca, que tinha quatro a cinco anos de idade] e imitava a ginga da capoeira. Zeca saiu do banho, pegou uma câmera e me filmou. Dizia 'não pare! não pare!". Foi paixão à primeira audição e nascia ali um clássico do samba brasileiro.

Naquele mesmo ano, o filho de Rufino ia trancar a matrícula na faculdade, porque a situação financeira do pai não era das mais tranquilas. Mas foi graças aos direitos autorais de Verdade que o rapaz seguiu estudando. E é assim que o baiano anuncia a canção, toda vez que vai apresentá-la em um show: "Vou cantar a música que mudou a história da minha vida".

Outra que o público vai ouvir no sábado é Pago Pra Ver, na voz de Roberta Sá, que gravou com Zeca Pagodinho. Roberta entusiasma-se ao falar de Rufino: "A maior característica dele é falar de amor e da dor de cotovelo com muita elegância. É um sambista muito elegante e essa é a maior característica dele como compositor".

SERVIÇO

Festival de Música Educadora FM com Nelson Rufino

Show: Nelson Rufino convida Roberta Sá e Teresa Cristina

Quando: Sábado (9)

Onde: Concha Acústica

Horário: 19h