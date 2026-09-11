MÚSICA

Nelson Rufino recebe a 'prata da casa' em show no Parque da Cidade

Sambista se apresenta ao lado de Roberto Mendes, Juliana Ribeiro, Batifun e Viola de Doze, entre outros, no domingo (13)

Doris Miranda

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:00

O sambista Nelson Rufino tem 84 anos Crédito: Ana Albuquerque / Arquivo CORREIO

Considerado um dos maiores sambistas do país, Nelson Rufino comanda o projeto Samba no Parque, que acontece neste domingo (13), às 10h, no Parque da Cidade, reunindo vários convidados. A lista é um prato cheio para quem gosta de requebrar: Roberto Mendes, Aloísio Menezes, Gal do Beco, Juliana Ribeiro, Rogério Bambeia, Eduardinho (FDM), Tauan Riachão e os grupos Batifun e Viola de Doze.

Com entrada mediante a doação de 1kg de alimento, o show faz parte das atividades culturais do Bloco Amor e Paixão, que, no decorrer do ano, realiza ações voltadas à valorização do samba. O montante arrecadado, vai ajudar quatro instituições que cuidam de famílias em situação de vulnerabilidade: Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), Obras Sociais Irmã Dulce, Casa do Caminho e Casa de Oração Pena Branca.

Às vésperas de completar 84 anos, Nelson mantém em seus projetos musicais a busca pela valorização dos artistas que fazem samba na Bahia, classificados por ele como “Prata da Casa”. “Quando falamos de música, o samba é o início de tudo. Desde os tempos de Tia Ciata até os dias atuais, é o ritmo que está presente nas principais manifestações culturais baianas. O samba tem esse poder de envolver, de contribuir, de realizar e de celebrar”, diz.

O virginiano nascido no bairro Garcia começou sua trajetória musical influenciado pelo rico universo cultural de sua terra natal, marcada pela tradição afro-brasileira e pela efervescência do samba de roda, oriundo das Escolas de Samba de Salvador. “Sou do tempo da batucada, do Apaches. Quero viver dias saudáveis para aplaudir essa garotada segurando a viola com dignidade. Agradecido a Deus por essa benção”, acrescenta.

Comendador do samba

Compositor de grandes sucessos como Verdade, Vazio, Amuleto da Sorte, Aruandê, Mel Pra Minha Dor e Todo Menino é Um Rei, Rufino chega aos 63 anos de carreira somando títulos diversos: Em 2020, tornou-se Comendador do Samba da Bahia pelos serviços prestados à cultura, e em 2024 foi homenageado na edição do Fama e Destaque Awards, em São Paulo, que também já homenageou nomes como o Jornalista Pedro Bial, o jogador Ronaldinho e o apresentador Silvio Santos.

No ultimo verão baiano, foi o Rei da tradicional Lavagem da Fundação Cultural da Bahia, Embaixador Sustentável do Carnaval de Salvador/2026, e ganhou um palco em seu nome na Orla de Pituaçu.

Até assumir o samba como profissão, na sua mocidade, Nelson Rufino tentou ser jogador de futebol por um tempo no RJ. De volta para Salvador, tornou-se metalúrgico e, nas horas vagas, dedicava-se à música em escolas e grupos de samba. Apelidado de O Poeta, pela riqueza de suas composições, Rufino foi ganhando reconhecimento nacional.

Ao longo da carreira, realizou grandes parcerias, a exemplo dos sucessos Todo Menino é um Rei, feita com Zé Luiz, e imortalizada na voz de Roberto Ribeiro, e Verdade, que foi gravada pelo amigo Zeca Pagodinho. Artistas como Martinho da Vila, Jorge Aragão, Péricles, Alcione, Elza Soares, e na Bahia, Walmir Lima, Riachão e Chocolate da Bahia colaboraram com sua obra, compondo com ele e/ou interpretando suas canções.

Defensor e preservador das raízes do ritmo, Rufino também é cria do carnaval. Fundador de algumas entidades carnavalescas, ele criou a Quinta do Samba, no carnaval de Salvador. Sucesso garantido nacionalmente, atualmente comanda com seu filho Fernando o Bloco Amor e Paixão.