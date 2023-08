Neojiba encena ópera em Salvador com entrada gratuita

Após percorrer o Norte e Nordeste do país, o Coro do Neojiba apresenta a ópera nordestina Dulcinéia e Trancoso, de Eli-Eri Moura, nos dias 25, 26 e 27.. A apresentação, que terá entrada gratuita, contará também com a Orquestra Neojiba. Na sexta e sábado, será às 19h, e domingo, às 16h.



O espetáculo, que acaba de percorrer as cidades de João Pessoa, Mossoró e Manaus, desembarca em Salvador com a promessa de encantar o público soteropolitano. A obra foi apresentada pela primeira vez em Recife, em 2009, e estreou na Bahia no ano passado, durante as comemorações pelo aniversário de 15 anos do Neojiba.