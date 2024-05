MÚSICA

Neojiba realiza concerto com ingresso solidário para ajudar vítimas de enchente do RS

Apresentações nos dias 22 e 23 fazem homenagem ao maestro José Antonio Abreu, que inspirou criação do Neojiba



Roberto Midlej

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 13:00

Eduardo Salazar Crédito: divulgação

O Neojiba vai realizar dois concertos para ajudar as vítímas das enchentes no Rio Grande do Sul. As apresentações vão acontecer nos dias 22 e 23 de maio, no Teatro Salesiano e vão homenagear o maestro venezuelano José Antonio Abreu. Abreu fundou o El Sistema, projeto que inspirou a criação do Neojiba e de outros 70 programas de transformação social por meio da prática musical coletiva. O ingresso solidário será a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis.

A Orquestra Neojiba, principal formação musical do programa, será regida por Eduardo Salazar, maestro e violinista venezuelano formado no El Sistema e aluno direto do Maestro Abreu. Salazar iniciou sua trajetória musical no programa venezuelano, onde atuou intensamente como primeiro violino da Orquestra Simón Bolívar e posteriormente como regente. Em 2018, mudou-se para a Bahia e passou a integrar a equipe do Neojiba.

A memória do maestro Abreu, que neste mês completaria 85 anos, será celebrada com um repertório cheio de referências a Prometeu, conhecido na mitologia grega por roubar o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens. O programa, que será o mesmo para os dois concertos, será iluminado pela abertura do balé "As Criaturas de Prometeu", de Beethoven, pelo poema sinfônico "Prometeu", do compositor brasileiro Leopoldo Miguez, e pela "Sinfonia nº 3 - Eroica", uma das mais poderosas obras de Beethoven.

NEOJIBA Itinerante

Neste ano, o NEOJIBA, programa do Governo da Bahia, está realizando seus principais concertos no Teatro Salesiano, por conta do fechamento do Teatro Castro Alves para obras de requalificação.

O Teatro Salesiano, em Nazaré, foi inaugurado em 1961 e reinaugurado em 2000, após uma grande reforma. Atualmente, o local tem capacidade para 482 pessoas.

Os concertos itinerantes do NEOJIBA contam com o patrocínio do Nubank, através da Lei de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Concertos da Orquestra NEOJIBA em homenagem ao Maestro Abreu, sob regência de Eduardo Salazar

Dias 22/5 (quarta) e 23/5 (quinta), às 19h, no Teatro Salesiano (Praça Conselheiro Almeida Couto, 347 - Nazaré)

Ingressos: doação de 2kg de alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Maestro Abreu

Pianista, economista, educador e gestor cultural, o maestro José Antonio Abreu mudou a vida de milhões de crianças e jovens de todo o mundo por meio da prática musical coletiva. Nascido na Venezuela em 1939, ele iniciou os estudos de música ainda pequeno, aos 9 anos. Em 1975, fundou o Sistema Nacional de Orquestra e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela, conhecido mundialmente como El Sistema. Profundo conhecedor da realidade do seu país, assumiu, entre 1988 e 1994, os cargos de Ministro da Cultura e Presidente do Conselho Nacional de Cultura. Seu trabalho foi reconhecido por diversas premiações nacionais e internacionais, como o Prêmio Internacional de Música da Unesco, de 1993, o Príncipe das Astúrias das Artes, de 2008, e a Legião de Honra da França, de 2009. O modelo educacional e artístico desenvolvido pelo maestro Abreu inspirou a criação do Neojiba e de programas similares em mais de 70 países.

Eduardo Salazar

O maestro e violinista venezuelano Eduardo Salazar completou toda a sua formação musical no aclamado “El Sistema”, fundado pelo maestro José Antonio Abreu na Venezuela. Estreou internacionalmente como maestro com a Orquestra Simón Bolívar no Southbank Centre, em Londres, e também conduziu a orquestra em importantes palcos dos Estados Unidos, como o Carnegie Hall, em Nova York, e o Zellerbach Hall, em Berkeley. Como um dos primeiros violinos da Orquestra Simón Bolívar, participou de várias turnês na Europa, Ásia, Estados Unidos e em vários países da América Latina, sob a direção de maestros como Gustavo Dudamel, Claudio Abbado, Sir Simon Rattle e Lorin Maazel. Desde 2011, é um colaborador permanente do NEOJIBA. Atualmente, é regente da Orquestra Castro Alves (OCA). Também atua como violinista na Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

