Neta de Ana Maria Braga tem novo nome revelado duas semanas após o nascimento

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, divulgou o nome de sua filha em uma live no último domingo, 26. Segundo ela, sua caçula se chamará Hima.



Ainda de acordo com Mariana, era importante que fosse um nome em sânscrito, visto que ela e seu companheiro estudam a língua. Ela conta que "Hima" terá o H mudo no Brasil, mas será pronunciado ‘Rima’ na Índia.



"Hima é branco como a neve. É a sucessão dos invernos, é a cor da pérola branca. É relacionada também à Lua, que é branca e fria. O nome hima em sânscrito também é relacionado ao canforeiro", explicou.