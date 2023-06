Netflix divulga cena inicial da 2ª temporada de 'Heartstopper'

Heartstopper teve a primeira cena de sua segunda temporada divulgada pela Netflix em seu canal de YouTube neste sábado, 17, em que também ocorre, no Brasil, o evento Tudum, com anúncios da plataforma.



Com cerca de um minuto e meio, as cenas mostram a troca de mensagens de celular entre Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor), enquanto o protagonista se arruma para sair de casa, toma ônibus, chega à escola e, finalmente, já em sala, encontra com o namorado.