Netflix divulga trailer da segunda temporada de Heartstopper

A Netflix divulgou nesta terça-feira (25) o trailer da segunda temporada de Heartstopper, que retorna no dia 3 de agosto. Confira abaixo:

Veja a sinopse da temporada: "Nick e Charlie navegam em seu novo relacionamento; Tara e Darcy enfrentam desafios imprevistos e Tao e Elle descobrem se podem ser mais do que apenas amigos. Com as provas chegando, uma viagem escolar a Paris e um baile de formatura para planejar, a turma tem muito o que fazer enquanto viajam pelas próximas fases da vida, amor e amizade."