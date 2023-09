Netflix divulga trailer da última temporada de Sex Education

A Netflix liberou o trailer da quarta e última temporada de Sex Education. Na prévia, à medida que Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) e Maeve (Emma Mackey) vivem novas experiências, eles precisam lidar também com suas velhas inseguranças. As três primeiras temporadas de Sex Education estão disponíveis na Netflix, e o quarto ano estreia em 21 de setembro. Veja o trailer abaixo:

“Após o fechamento da Moordale Secondary School, Otis (Asa Butterfield) e Eric (Ncuti Gatwa) agora enfrentam uma nova barreira — seu primeiro dia no Cavendish Sixth Form College. Otis está nervoso sobre a criação de sua nova clínica, enquanto Eric está rezando para que eles não sejam novamente os perdedores da escola. Mas Cavendish é um choque cultural para todos os alunos de Moordale — eles pensavam que eram progressistas, mas esta nova escola está em outro nível. Há aula de yoga diária no jardim comunitário, uma forte vibe de sustentabilidade e um grupo de crianças que são populares por serem… gentis?! Viv (Chinenye Ezeudu) está totalmente chocada com a abordagem não competitiva liderada por estudantes da escola, enquanto Jackson (Kedar Williams-Stirling) ainda está lutando para superar Cal (Dua Saleh). Aimee (Aimee Lou Wood) tenta algo novo fazendo um curso de arte avançado e Adam (Connor Swindells) discute se a educação regular é para ele. Nos Estados Unidos, Maeve (Emma Mackey) está vivendo seu sonho na prestigiada Wallace University, sendo ensinada pelo autor cult Thomas Molloy (Dan Levy). Otis está ansiando por ela, enquanto se ajusta para não ser filho único em casa, ou o único terapeuta no campus.”