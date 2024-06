VEJA LISTA

Netflix lança coleção especial com filmes e documentários para celebrar Dia do Cinema Nacional

No Dia do Cinema Nacional, celebrado nesta quarta-feira, 19, a Netflix lançou uma coleção especial intitulada ‘Simplesmente Cinema Brasileiro’. A coletânea conta com diversas produções nacionais, desde longas aclamados pela crítica, como Cidade de Deus e Aquarius, filmes mais populares, como Mamonas Pra Sempre, e até documentários renomados, como Diálogos com Ruth de Souza.