HOSPITALIZADO

Netinho relata melhora, mas segue na UTI: 'Diminuindo dificuldade de movimento'

Artista diz que passou noite bem, mas ainda não tem diagnóstico

O cantor Netinho continua hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança, em Salvador, neste sábado (1). Em novo vídeo, o artista fala da dificuldade para se movimentar, que tem melhorado com o tratamento médico. Diz também que passou a noite bem e não sente dor.

"Estou no quinto dia do hospital, ontem meu dia foi ótimo, tive a noite tranquila. Dor zero até agora, diminuindo a dificuldade de movimento. Hoje tem mais duas sessões de fisioterapia, caminhada e exercício físico, mais exames, e vamos que vamos. Bom dia para todos", diz o artista, sentado na cama. "Tudo seguindo como Deus desenhou, assim como foi com toda a minha vida até agora", escreveu na legenda da publicação.