Neto de Robert De Niro morre aos 19 anos

O neto do ator Robert De Niro, Leandro De Niro, morreu com apenas 19 anos. A informação foi compartilhada pela filha adotiva do artista, Drena De Diro.



O jovem já fazia parte do mundo cinematográfico igual o avô, tendo o nome creditado em três produções importantes do cinema internacional, sendo um deles 'Nasce uma Estrela' (2018), longa estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper.



A notícia da morte foi dada nesta segunda-feira (3), pela mãe em uma publicação no Instagram. Mesmo emocionada, Drena não revelou a causa do falecimento do jovem de 19 anos.