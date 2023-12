Ney Matogrosso encontra Paul McCartney por acaso em hotel: 'Olha só quem passou'

Belo Horizonte recebeu, no domingo, 3, o show de dois grandes artistas: Paul McCartney e Ney Matogrosso. Os cantores se encontraram no mesmo hotel em Minas Gerais e o registro viralizou nas redes sociais.



Na verdade, o cantor brasileiro compartilhou uma foto do momento em que aparece na recepção do hotel Fasano quando Paul passa ao fundo.



Na legenda do post, Ney brincou: "Olhem quem passou enquanto eu pagava meus extras no hotel."



Paul se apresentou no Arena MRV e um dos convidados foi Milton Nascimento, que marcou presença no show da turnê Got Back