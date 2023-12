Neymar critica perfis de fofoca na internet após morte de jovem

Em meio às manifestações de todos os tipos nas redes sociais após a morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, apontada em uma fake news como novo affair do humorista Whindersson Nunes, o jogador Neymar Jr. utilizou seu perfil, neste sábado (23) para criticar a conduta dos perfis de fofoca na web.



“Aos haters... vocês propagam o ódio, os que sabem de tudo, os donos da verdade, os santinhos que nunca erram PARABÉNS, fizeram mais uma vítima”, diz a mensagem do esportista. Neymar criticou as pessoas que foram até o perfil da garota proferir ofensas contra a moça após rumores falsos publicados pelo perfil da página Choquei.