INTERNET

Nikocado Avocado: youtuber chama atenção ao perder 113 kg 'de surpresa'

O novo visual foi divulgado num vídeo com o título "Dois passos à frente"

Nikocado Avocado, youtuber conhecido por vídeos ao estilo Mukbang, em que se come grandes quantidades de comida na frente da câmera, chamou atenção nas redes sociais ao revelar que perdeu cerca de 113 kg.

O novo visual foi divulgado num vídeo com o título "Dois passos à frente", em que fala sobre a ideia de emagrecer e acompanhar a reação de seu público e seus críticos. Seus últimos vídeos com o peso anterior foram publicados há cerca de sete meses.

"Acordei de um sonho muito longo. Perdi 250 libras [o equivalente a 113 kg] do meu corpo. E ontem, mesmo, as pessoas estavam me chamando de gordo, doente e irrelevante", disse, sem detalhar sua altura ou o peso máximo que chegou a atingir.