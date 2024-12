FIM DE ANO

No Cortejo Afro, Luís Miranda celebra verão baiano e fala de fé: ‘Energia transformadora’

"Para mim, começar um verão na Bahia, é começar com o pé direito"

Luís Miranda está em clima de curtição em Salvador. Nesta segunda-feira (30), o artista marcou presença no primeiro ensaio de verão do Cortejo Afro, no Pelourinho, e destacou o evento como um projeto que representa o espírito da capital baiana.