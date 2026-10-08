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Nobel de Literatura, Anne Carson tem livros publicados no Brasil; conheça as obras

Poesia, ensaios e releituras de clássicos estão entre os títulos da escritora canadense disponíveis em edições brasileiras

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:39

Anne Carson Crédito: Reprodução

Os leitores brasileiros interessados em conhecer Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura de 2026, encontram obras da escritora em catálogos de diferentes editoras nacionais. Entre elas estão “Autobiografia do vermelho”, “Eros, o doce-amargo” e “A beleza do marido”, que apresentam diferentes caminhos de sua escrita, marcada pelo encontro entre poesia, ensaio e literatura clássica.

A presença da canadense no mercado editorial brasileiro inclui publicações desde 2017 e lançamentos neste ano. Um dos mais recentes é “Antigonick”, releitura da tragédia “Antígona”, de Sófocles, publicada pela Bazar do Tempo e apresentada aos assinantes do Clube F em agosto de 2026. A tradução é de Julia Raiz. Na obra, Carson recria ritmos, imagens e vozes do texto grego, preservando o conflito entre a autoridade do Estado e a consciência individual.

Também publicado em 2026, “Vidro, ironia e deus” saiu pela Relicário, com tradução de Adriana Lisboa. O volume reúne cinco poemas longos e um ensaio, abordando amor, perda, identidade e alienação. Entre os textos está “O ensaio de vidro”, que trata do fim de uma relação amorosa em diálogo com a obra de Emily Brontë.

Veja cinco livros de Anne Carson disponíveis no Brasil 1 de 5

Uma das obras mais conhecidas de Carson, “Autobiografia do vermelho” chegou ao Brasil em 2021, pela Editora 34, com tradução de Ismar Tirelli Neto. O romance em versos transforma Gerião, monstro da mitologia grega, em um menino sensível que vive uma intensa relação amorosa com Héracles. A narrativa combina referências antigas com uma história contemporânea de descoberta e desejo.

O amor também está no centro de “Eros, o doce-amargo”, publicado pela Bazar do Tempo em 2022, com tradução de Julia Raiz e revisão técnica de Emanuela Siqueira. Resultado da pesquisa de doutorado da autora, o livro investiga as contradições do sentimento amoroso, percorrendo referências da poesia, da filosofia e da literatura desde a Grécia antiga.

Pela mesma editora, “A beleza do marido: um ensaio ficcional em 29 tangos” ganhou edição brasileira em 2024, traduzida por Emanuela Siqueira e Julia Raiz. A história acompanha um casamento que se desfaz e dialoga com a ideia do poeta inglês John Keats de que beleza é verdade. As cenas alternam desejo, sofrimento e humor.

Outra possibilidade de leitura é “Falas curtas”, lançado pela Relicário em 2022, em edição bilíngue, com tradução de Laura Erber e Sergio Flaksman. O livro reúne poemas em prosa sobre assuntos e personagens variados, de situações cotidianas a nomes como Ovídio, Gertrude Stein e Sylvia Plath.

Já “Sobre aquilo em que eu mais penso”, publicado pela Editora 34 em 2023, apresenta a produção ensaística de Carson. Organizada por Sofia Nestrovski e Danilo Hora, com tradução de Nestrovski, a coletânea reúne onze textos que aproximam autores e artistas de épocas distintas, como Virginia Woolf e Tucídides, Homero e Elizabeth Bishop.