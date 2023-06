Nova profissão? Filho de Ivete Sangalo surge como produtor musical

Além de tocar com a mãe, Ivete Sangalo, e até tentar virar pescador subaquático com o pai, Daniel Cady, o filho da cantora, Marcelo Sangalo Cady, agora pode ter uma nova profissão em breve.



Nesta quarta-feira (28), o adolescente apareceu em um vídeo publicado pelo influenciador Gominho nas redes sociais mexendo em um programa de áudio no computador.



Envolvido na música desde pequeno, muito pela influência da mãe, Marcelo aproveitou para compartilhar a produção que fez ao lado do amigo na rede social. Apesar de não ter detalhado a música, é possível perceber que a canção tem batida eletrônica.