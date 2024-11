GRATUITO

Novembro das Artes Negras chega ao Cine Teatro Solar Boa Vista

Programação celebra o mês da Consciência Negra e contempla produção artística negra em diversas linguagens

No sábado (16), Vandal faz show com Áurea Semiseria, Opanijé e Dnguni, como convidados. No domingo (17), haverá Mostra Oficinas de Teatro com Robson Raycar, com apresentação da peça Um Fio para Liberdade. No dia 23, o público poderá prestigiar a apresentação gratuita do espetáculo teatral Santana.