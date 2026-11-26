"TREMEMBÉ 2" EXPÕE MATEUS DA COSTA MEIRA

Novo livro sobre presídio de Tremembé traz bastidores inéditos do baiano conhecido como “O Atirador do Shopping”

Na obra de Ullisses Campbell - em pré-venda - Mateus da Costa Meira divide espaço com histórias ligadas às mortes de Eloá Pimentel, Mércia Nakashima, Larissa Rodrigues e da esposa de um ex-promotor

Flavia Azevedo

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:37

O jornalista Ulisses Campbell Crédito: Jonne Roriz/Divulgação

A história do baiano Mateus da Costa Meira, o “Atirador do Shopping Morumbi”, ocupa um dos capítulos mais extensos de “Tremembé 2 – A Saga da Prisão dos Famosos”. O livro do jornalista e escritor Ullisses Campbell volta à infância do ex-estudante de Medicina em Salvador, percorre o período na prisão e chega à vida que ele leva hoje na capital baiana.

Em entrevista ao canal de Beto Ribeiro, no YouTube, Campbell antecipa detalhes da obra. Ele conta como a maldade se construiu ao longo da vida dos detentos e revela bastidores de correspondências secretas e de um tribunal informal criado por eles dentro do presídio. A obra reúne ainda cartas inéditas, triângulos amorosos e histórias ligadas às mortes de Eloá Pimentel, Mércia Nakashima, Larissa Rodrigues e Patrícia, mulher de um ex-promotor.

Com pré-venda iniciada neste mês, o livro tem lançamento oficial marcado para 10 de dezembro, em São Paulo. O primeiro volume - que inspirou a série Tremembé - se concentra nas disputas de poder e na rotina da Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé. O novo trabalho aprofunda o perfil biográfico e psicológico de autores de crimes de grande repercussão.

Criminosos que aparecem na série Tremembé 1 de 11

Da infância em Salvador ao ataque no cinema

Em 1999, Mateus abriu fogo durante uma sessão do filme “Clube da Luta” no Shopping Morumbi, em São Paulo, e matou três pessoas.

Para contar essa trajetória, Campbell retorna aos primeiros sinais de perversidade que identifica no baiano. Segundo o autor, quando criança, em Salvador, Mateus colocava pombos no micro-ondas e costurava cabeças de animais. Mais tarde, durante um intercâmbio em Chicago, nos Estados Unidos, atirava esquilos nas lâminas de cortadores de grama ligados.

A vassoura “dona Pepa” e a disputa sobre a sanidade

Campbell afirma que Mateus tentou forjar a própria inimputabilidade, condição de quem não pode responder criminalmente por seus atos. Para parecer louco e esquizofrênico, chegou a conversar na cela com uma vassoura batizada de “dona Pepa”.

De acordo com o escritor, entrevistas e laudos confirmam que o ataque foi planejado de forma consciente e que o cinema foi escolhido porque o local não tinha detectores de metais.

A Justiça de São Paulo considerou Mateus imputável e o condenou. Na Bahia, porém, ao ser julgado por tentar matar um colega de cela em 2009, ele foi considerado inimputável e enviado a um hospital de custódia.

Cartas, itens proibidos e lista de alvos

O livro também relata que, preso em Salvador, Mateus trocava cartas com a travesti Alcione, a quem manipulava afetivamente. Por meio dela, recebia itens proibidos, como cocaína, remédios e celulares escondidos em latas de leite em pó. Na mesma época, segundo a obra, ele prestava favores sexuais a outros detentos.

Campbell conta ainda que, dentro do presídio, Mateus redigiu uma lista com cerca de 40 nomes marcados para morrer. Entre eles estavam os sete jurados que o condenaram, o juiz do caso, o promotor, jornalistas e policiais penais.

A vida hoje em Salvador

Segundo o autor, Mateus consegue deixar a internação depois de manipular a mãe, já idosa. A desinternação foi autorizada pela Justiça da Bahia em 2024.

Hoje, relata Campbell, ele vive sozinho em uma quitinete em Salvador e frequenta locais públicos. Já foi visto, inclusive, assistindo ao filme “Gladiador 2” no cinema.

Lindemberg: cartas de fãs viram disputa na cela

Outro caso presente no livro é o de Lindemberg Alves, condenado pelo assassinato de Eloá Cristina Pimentel, em 2008, em Santo André (SP). Campbell mostra a intensa correspondência que ele recebia de fãs na P2.

As cartas provocaram um conflito. Segundo o autor, César, companheiro de cela de Lindemberg e preso por latrocínio, pegava escondido as fotos enviadas pelas admiradoras para se masturbar. Para resolver a briga sem envolver a direção do presídio, os detentos recorreram ao tribunal clandestino de arbitragem da P2.

A obra aborda também o relacionamento de Lindemberg com uma visitante chamada Cátia. De acordo com o relato, durante as visitas íntimas, ele a esganava na cama e a chamava pelo nome de Eloá.

O namoro terminou de forma drástica depois que agentes penais jogaram um bolo de cartas de outras admiradoras no meio de um encontro do casal. Furiosa, Cátia enviou uma carta de término em que chamava Lindemberg de “assassino de merda” e “lixo tóxico” e debochava, dizendo que ele tinha “hálito com cheiro de fezes”.

Mizael Bispo: assessoria a presos e perfil no Tinder

O capítulo sobre Mizael Bispo de Souza, condenado pela morte da advogada Mércia Nakashima, em 2010, reconstrói o relacionamento turbulento dos dois e a rotina dele no sistema prisional.

Segundo Campbell, Mércia mantinha um relacionamento público com um namorado descrito como “Deus grego”, que exibia aos amigos, enquanto procurava Mizael às escondidas. Para o autor, a sensação de ser escondido e usado alimentou o ressentimento dele. O homem apresentado como namorado, ainda de acordo com o livro, mudou-se mais tarde para a Espanha e aderiu ao swing e à bissexualidade. Na acusação, o Ministério Público apontou como motivos do crime o ciúme e a vingança pelo fim da relação.

Com o registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ativo durante grande parte do período preso, Mizael atuou como principal organizador e advogado informal da chamada “Corte dos Inocentes”. Em Tremembé, ajudava outros detentos em trâmites da execução penal.

O livro informa ainda que, mesmo cumprindo pena, ele manteve perfil ativo em aplicativos de relacionamento, como o Tinder, onde interagia com usuários. Mizael está em regime aberto desde 2023, e sua inscrição na OAB foi cancelada.

A acusada conhecida como “Sogra Envenenadora”

Em uma das apurações mais sombrias da obra, Campbell conta a história de Elizabeth Arrabaça, chamada de “Sogra Envenenadora” ou “Dama do Chumbinho”. Ela é acusada de matar a própria filha, Natália, e a nora, a professora de pilates Larissa Rodrigues, em 2025.

Segundo o autor, um vício incontrolável em bingos, cassinos clandestinos e jogos de cartas, como tranca e pif-paf, levou Elizabeth a acumular mais de R$ 100 mil em dívidas com agiotas.

O livro sustenta que, para obter heranças, seguros e quitações, ela colocava raticida, o chamado chumbinho, em cápsulas de medicamentos como o Omeprazol. O objetivo, segundo a obra, era impedir que a vítima percebesse o gosto amargo.

A Justiça determinou que Elizabeth vá a júri popular pelas duas mortes. Seu filho, o médico Luiz Antônio Garnica, também deve ser julgado pela morte de Larissa, com quem era casado. Até o início de outubro, não havia datas marcadas, e as defesas ainda podiam recorrer. Não há condenação.

As defesas negam as acusações. A de Elizabeth afirma que ela não tinha vício em jogos nem dívidas. A de Garnica atribui o crime à mãe dele.

O que o livro conta sobre Garnica

A obra também expõe a conduta atribuída a Luiz Garnica. Segundo o relato, ele mantinha um relacionamento a três com a amante, Letícia, e o marido dela.

Logo após o enterro de Larissa, ainda de acordo com o livro, o médico levou uma amante para dormir na cama usada pela esposa. A publicação afirma também que, enquanto o corpo ainda era periciado, ele usou álcool em spray para limpar as maçanetas da casa.

Já Elizabeth é descrita como uma presa de arrogância constante, que apresenta queixas formais ao juiz sobre o barulho das outras detentas e a qualidade da comida servida na cela.

Ex-promotor: fuga, dentes quebrados e exame de DNA

“Tremembé 2” resgata ainda a trajetória do ex-promotor de Justiça Igor Ferreira da Silva, condenado pelo assassinato da esposa, Patrícia, que estava grávida. O crime ocorreu em Atibaia (SP), na Rodovia Fernão Dias. Igor sempre negou a autoria e atribuiu a morte a um assaltante.

Segundo Campbell, ele passou anos foragido no interior de Santa Catarina, onde praticava esportes radicais sob identidades falsas. Só decidiu se entregar quando seus dentes começaram a esfarelar por causa de lesões não tratadas, com dores tão fortes que o impediam de comer e beber água. Quando ele foi preso, em 2009, a polícia paulista informou que o havia capturado, enquanto Igor declarou que se apresentou voluntariamente.

Em Tremembé, o ex-promotor integrou a “Corte dos Inocentes” e usava expressões jurídicas como “Vossa Excelência” e “data venia” nos debates com outros detentos.

Exames de DNA feitos durante o processo apontaram que Igor não era o pai do bebê, resultado contestado pela família de Patrícia. Segundo o relato do livro, o pai era um amante dela, praticante de asa-delta.

Campbell encerra o perfil ao apontar que, em todos esses anos, Igor jamais visitou o túmulo da esposa.

Fonte: Entrevista de Ullisses Campbell a Beto Ribeiro, publicada no canal Beto Ribeiro, no YouTube.

Link de pré-venda, com envio a partir da próxima segunda (30): https://matrixeditora.com.br/produtos/tremembe-2-pre-venda-envio-a-partir-de-30-11-1nt53/