PROJETO

Novo programa de Eliana no GNT será gravado em outubro; saiba detalhes

Dois meses após estrear como âncora do programa Saia Justa, Eliana inicia um novo projeto com o GNT. Está marcada para outubro a gravação de um programa de Verão no qual o público vai poder a apresentadora durante suas férias, com família e amigos, em uma casa de praia em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A atração contará com seis episódios, exibidos semanalmente, com 30 minutos cada.