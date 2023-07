NX Zero celebra reencontro com o público

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a ver a volta do NX Zero aos palcos, no final de maio. De lá pra cá, foram 16 apresentações e, finalmente, chegou a hora dos fãs soteropolitanos matarem a saudade da banda, que em 2017 resolveu se separar por tempo indeterminado. A apresentação será neste sábado (29), na Fonte Nova, às 22h. O guitarrista Fi Ricardo diz que esta é a primeira vez que a banda faz uma turnê sem ter lançado um álbum novo, então é a chance de passar por vários momentos da discografia do grupo: "Agora, podemos incluir músicas que ficaram de fora de turnês específicas de alguns álbuns e agora a gente relembra o significado delas para o público".

Fi diz também que houve pequenas mudanças em alguns arranjos, mas "respeitando a intenção da música". E, de cidade para cidade, há algumas alterações no repertório. Mas os clássicos Razões e Emoções e Cedo ou Tarde estão garantidos. Entre as surpresas em shows anteriores da turnê, já teve homenagem a Raimundos, White Stripes e Skank. "A gente vai ouvindo os pedidos do público e vai improvisando, pra tirar um barato e relembrar umas músicas".

De Salvador, Dani tem uma lembrança especial, que foi uma apresentação no Idearium, antigo reduto do rock no Rio Vermelho. Ali, o NX Zero se apresentou quando ainda era uma banda independente, conhecida em um nicho, antes mesmo de assinar com uma gravadora. "Naquela época, a gente vendia as camisetas da banda e corria para montar o equipamento. O palco era em cima de umas mesas de bilhar. Em todas as nossas fases, passamos em Salvador". "Teve também o Festival de Verão, que a gente se apresentou no mesmo palco de uma galera gigante, como Lulu Santos", recorda Fi.