DIA DAS CRIANÇAS

O feriadão está cheio de coisas para a criançada curtir

Tem show do Mundo Bita no Salvador Norte e festival de teatro infantil na Casa Preta

Doris Miranda

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:00

O espetáculo Show do Bita – Festa dos Bichos Crédito: divulgação

Esse fim de semana é todo delas, afinal, junto com Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o dia 12 de outubro é dedicado às crianças. As famílias que ficarem na cidade no feriadão podem levar a garotada para conferir diversas opções de lazer disponíveis.

A Casa Preta Espaço de Cultura, no Dois de Julho, abre neste domingo (11) programação especial voltada para o público infantojuvenil. Pensando a infância em sua diversidade e importância na construção de uma sociedade mais justa, crítica e humana, os espetáculos selecionados abordam temas primordiais para a formação de um mundo com mais empatia e consciência.

Veja onde levar a garotada no feriadão 1 de 5

O festival apresenta os espetáculos: Em Busca da Ilha Desconhecida (Coletivo Duo) no domingo (11), 11h; Canta Pijama, Cantarola Camisola (Karina de Faria e Deco Simões), domingo (11), 17h; Maré de Histórias, domingo (18), 11h; Niara e o Rio Tempo, domingo (18), 17h; Conta Maria, sábado (24), 11h. O preço dos ingressos varia, mas todos estão à venda no Sympla.

Os personagens do Mundo Bita invadem o Salvador Norte Shopping para uma festa especial. Acontece neste sábado (10), às 16h, o Show do Bita – Festa dos Bichos, espetáculo gratuito que leva as crianças para uma jornada musical de encanto, diversão e descobertas sobre o reino animal. A apresentação é no Piso L3.

No Shopping Barra, a garotada terá festa no domingo (11) e na segunda (12), quando acontecem as Paradas Encantadas pelos corredores do estabelecimento. Os desfiles tem hora marcada: das 14h às 15h30; e das 16h30 às 18h. No sábado (18), às 17h, acontece o show Galeroca, criado por Lore Improta. Será no Espaço Imersivo do Shopping Barra, no G2 Oeste, com entrada aberta ao público.

No Center Lapa a experiência é completamente diferente. Segue até dia 24 o parque interativo Brinquedos que Contam Histórias, exposição que reúne itens que marcaram as décadas de 1990 e 2000. Com sessões de 20 minutos, o espaço reúne jogos de tabuleiro como Cara a Cara, Aquaplay e Pula Pirata, além de Atari, Super Nintendo, pião, ioiô, amarelinha, teatro de fantoches e ambientes instagramáveis.