O ingrediente inusitado que deixa o bolo de chocolate mais úmido e rico em fibras

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Mariana Rios
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:25
Quem quer aumentar a ingestão de fibras sem abrir mão de um bolo de chocolate pode incluir a abobrinha na receita. O vegetal é ralado e incorporado à massa, que também leva cacau em pó, açúcar mascavo e baunilha. A receita, sem ovos, foi compartilhada pelo perfil @frazaocozinha, de Gabriel Frazão, no Instagram.
O preparo é simples e não exige equipamentos especiais. A abobrinha pode ser usada na quantidade indicada na receita ou em maior proporção, caso a preferência seja por uma massa mais úmida.
Bolo de Chocolate
1 ½ xícara de farinha de trigo
½ xícara de açúcar refinado
½ xícara de açúcar mascavo
½ xícara de cacau em pó ou chocolate 70%
1 colher de sopa de fermento químico
¾ de xícara de leite
½ xícara de óleo
1 xícara de abobrinha ralada, ou mais, se preferir
Baunilha a gosto
Comece ralando a abobrinha. Em seguida, misture os ingredientes secos: farinha de trigo, açúcares, cacau e fermento.
Acrescente o leite, o óleo e a baunilha e misture até incorporar. Por último, adicione a abobrinha ralada e mexa até que ela esteja bem distribuída pela massa.
Transfira a mistura para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180º por cerca de 40 minutos.