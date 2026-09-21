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O ingrediente inusitado que deixa o bolo de chocolate mais úmido e rico em fibras

Receita não leva ovo; vai abobrinha ralada na massa e combina ainda cacau, açúcar mascavo e baunilha

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:25

Tem criança fresca em casa? Receita, sem ovos, foi compartilhada pelo perfil @frazaocozinha, de Gabriel Frazão
Tem criança fresca em casa? Receita, sem ovos, foi compartilhada pelo perfil @frazaocozinha, de Gabriel Frazão Crédito: Reprodução/Instagram

Quem quer aumentar a ingestão de fibras sem abrir mão de um bolo de chocolate pode incluir a abobrinha na receita. O vegetal é ralado e incorporado à massa, que também leva cacau em pó, açúcar mascavo e baunilha. A receita, sem ovos, foi compartilhada pelo perfil @frazaocozinha, de Gabriel Frazão, no Instagram.

O preparo é simples e não exige equipamentos especiais. A abobrinha pode ser usada na quantidade indicada na receita ou em maior proporção, caso a preferência seja por uma massa mais úmida.

Bolo de Chocolate

O bolo de chocolate ganha uma casquinha crocante por cima, enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro por Reprodução
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Chocolate em pó 50% cacau deixa o sabor mais intenso e evita que o bolo fique excessivamente doce por Reprodução
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O bolo de chocolate ganha uma casquinha crocante por cima, enquanto a massa permanece macia e úmida por dentro por Reprodução

Ingredientes

1 ½ xícara de farinha de trigo

½ xícara de açúcar refinado

½ xícara de açúcar mascavo

½ xícara de cacau em pó ou chocolate 70%

1 colher de sopa de fermento químico

¾ de xícara de leite

½ xícara de óleo

1 xícara de abobrinha ralada, ou mais, se preferir

Baunilha a gosto

Modo de preparo

Comece ralando a abobrinha. Em seguida, misture os ingredientes secos: farinha de trigo, açúcares, cacau e fermento.

Acrescente o leite, o óleo e a baunilha e misture até incorporar. Por último, adicione a abobrinha ralada e mexa até que ela esteja bem distribuída pela massa.

Transfira a mistura para uma forma e leve ao forno preaquecido a 180º por cerca de 40 minutos. 

Tags:

Receita Pais E Filhos Saudável Bolo de Chocolate

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