O Mágico de Oz: espetáculo terá apresentações em Salvador; assinantes do Correio têm 40% de desconto

A mais famosa história infantil da literatura americana de L. Frank Baum ganha uma versão musical com grande produção visual e efeitos especiais, luxuosos figurinos e participação de talentosos artistas. Neste musical, o produtor teatral Luiz Roberto Pinheiro colocou em cena tudo que é necessário pra que o resultado seja fantástico. Ele fez uma mistura entre itens virtuais, animações gráficas e telões cenográficos com profundidade que foram pintados com efeitos tridimensionais. Assinantes do CORREIO têm descontos de 40% na compra de ingressos.

A cenografia virtual é repleta de efeitos especiais, com movimentos que tornam as cenas muito mais coloridas e bonitas. São muitos os efeitos especiais apresentados durante toda a narrativa cênica. A Bruxa, por exemplo, passa pelo palco voando em uma vassoura. E o voo de uma casinha durante um terrível ciclone, feito com animação gráfica, é um show de diversão e surpresas!

Em “O Mágico de Oz” todos vão em busca do Mágico para conseguir alguma coisa: voltar para casa, coragem, coração e inteligência. É nessa jornada, que descobrirão que tudo isso já está dentro deles. No combate contra a Bruxa Malvada do Oeste, demonstrarão todas essas qualidades. Então, quem precisa do Mágico?

O texto com Adaptação de Luiz Roberto Pinheiro, tem uma narrativa de muito bom gosto. É um conto de fadas, onde a heroína tem que enfrentar os seus medos, pra conseguir um ideal. Mostra a importância de aprender a conviver com os nossos próprios medos, e ao mesmo tempo em que também é possível encontrar a coragem quando precisamos dela.

A montagem vem acompanhada de uma superprodução com telões cenográficos, figurinos luxuosos, uma trilha sonora vibrante no estilo de espetáculos da Broadway/New York e muito efeitos especiais.

No decorrer da trajetória da peça, apresenta vários efeitos especiais e com um elenco extremamente talentoso, numa direção ágil, com uma ritmo bem movimentado e as trocas de cenários são feitas como extrema rapidez, deixando a plateia encantada e ao mesmo tempo muito emocionada com os valores que são mostrados durante os 60 minutos de duração.

Serviço

O mágico de OZ

Local: Teatro Jorge Amado

Data: 29 e 30 de julho

Valor:

Plateia Premium

Inteira R$110,00

Meia R$55,00

Plateia Ouro

I a P

Inteira R$100,00

Meia R$50,00

Plateia Superior

Inteira R$90,00