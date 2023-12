'Ó Paí, Ó 2' se torna o filme com a maior bilheteria do Nordeste em 2023

Com uma renda acumulada de R$ 2,2 milhões somente na região Nordeste do país, o filme “Ó Paí, Ó 2” acaba de se tornar a maior produção na região no ano de 2023. O filme, que estreou em todo país no dia 23 de novembro, alcançou até agora um público de 154 mil espectadores em todo país, contando com as sessões de pré-estreia pagas na Bahia, e está entre as maiores aberturas do ano entre as produções nacionais.



Com distribuição da H2O Films, “Ó Paí, Ó 2” é uma produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Canal Brasil e segue em cartaz nas principais praças do Brasil. Continuação do longa de 2007, o filme marca o retorno de Lázaro ao Pelourinho como o cantor Roque, um dos personagens mais marcantes de sua carreira.