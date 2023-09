O polêmico corset volta com tudo a moda, aprenda como usar

Conhecida desde o século XVI, o corset ou espartilho tem seu revival fashion. Criada como uma extensão rígida do sutiã com a função de dar mais estrutura, graças às suas amarrações, aos seios e a coluna preparando o corpo da mulher para receber a série de camadas de tecidos, anáguas e saias que compunham os looks da época. O seu auge de uso aconteceu durante o século XIX , quando foi responsável por impor um padrão de beleza inalcançável, torturar e até causar a morte de mulheres. Neste período, a busca pelas silhuetas ampulheta e de depois em forma de "S" (peitos projetados para frente e bumbum empinado) fizeram com que as mulheres ajustassem seus espartilhos de forma absurda para afinar a cintura comprimindo as costelas, causando falta de ar, deformidades e ferimentos. No início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a moda feminina foi se libertando do corset. Quando ele retorna na década dos anos 1950 e nas seguintes de 1980 e 1990 nas mãos de estilistas como Thierry Mugler, Vivienne Westwood e Jean Paul Gaultier é em um sentido oposto ao da sua origem. Estava ligado ao fetiche sexual e ao empoderamento feminino. Agora, em pleno liquidificador de décadas em que vivemos, as mulheres passam a usar não por imposição, mas como uma ferramenta para deixá-las mais donas de si na hora de se vestir. E o melhor de tudo é que o corset tem tantas versões que pode ser usado em qualquer situação, ele toma o lugar do top indo do trabalho à festa com total naturalidade. Criamos três propostas de uso para estimular sua criatividade e libertar o espartilho.