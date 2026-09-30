CULTURA E SOCIEDADE

O que o índice de cidades criativas revela sobre a infraestrutura e o consumo cultural no Brasil

Estudo da Adobe mapeia 50 municípios brasileiros e aponta como planejamento urbano e conectividade impulsionam o ecossistema cultural do país

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:00

Estudo da Adobe revela quais municípios dominam a cena cultural no país Crédito: Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O cenário artístico nacional ganhou um diagnóstico detalhado com o Índice de Cidades Criativas 2026, elaborado pela Adobe Firefly. Ao cruzar 22 indicadores nos 50 municípios mais populosos do Brasil, o levantamento avaliou desde a presença de arte urbana até a facilidade de acesso do público. Os dados comprovam que a efervescência cultural do país está diretamente atrelada à qualidade do planejamento urbano e da conectividade.

Florianópolis lidera e cidades médias se destacam no ranking nacional

O estudo revelou que metrópoles tradicionais dividem espaço com cidades de médio porte no topo do ecossistema criativo. Florianópolis (SC) conquistou a liderança isolada no país com 74,6 pontos de 100, impulsionada pela alta concentração de museus, espaços de arte e forte avaliação do público. O pódio é completado por Juiz de Fora (MG), em 2º lugar (63,9 pontos), e Niterói (RJ), em 3º (63,6 pontos).

Entre as 10 primeiras colocadas, seis não são capitais estaduais. São Paulo (SP) figura na 8ª posição (60,7 pontos), superada por municípios do interior paulista como São José dos Campos (61,5) e São José do Rio Preto (61,0). O Rio de Janeiro (RJ) aparece na 14ª colocação, enquanto Brasília (DF) ocupa o 22º lugar, somando 48,7 pontos.

Confira o Top 10 do ranking brasileiro:

- Florianópolis (SC) — 74,6 pontos



- Juiz de Fora (MG) — 63,9 pontos

- Niterói (RJ) — 63,6 pontos

- Curitiba (PR) — 62,5 pontos

- Belo Horizonte (MG) — 61,8 pontos

- São José dos Campos (SP) — 61,5 pontos

- São José do Rio Preto (SP) — 61,0 pontos

- São Paulo (SP) — 60,7 pontos

- Porto Alegre (RS) — 60,4 pontos

- Joinville (SC) — 60,3 pontos

Equipamentos públicos e participação popular

Para além da pontuação geral, o levantamento mediu a interação direta da população com a produção cultural local. No cenário global que comparou 428 cidades em sete países , o Brasil destacou-se pela nota média atribuída pelos cidadãos e visitantes aos estabelecimentos de arte, ateliês e livrarias independentes, alcançando a marca de 4,56 pontos em uma escala de até 5. A pesq

uisa indica que a vitalidade artística das capitais depende diretamente do fácil acesso a bibliotecas, galerias abertas, intervenções de arte urbana e da integração da tecnologia no cotidiano cultural.

