O que o índice de cidades criativas revela sobre a infraestrutura e o consumo cultural no Brasil

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Juliana Rodrigues
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:00
O cenário artístico nacional ganhou um diagnóstico detalhado com o Índice de Cidades Criativas 2026, elaborado pela Adobe Firefly. Ao cruzar 22 indicadores nos 50 municípios mais populosos do Brasil, o levantamento avaliou desde a presença de arte urbana até a facilidade de acesso do público. Os dados comprovam que a efervescência cultural do país está diretamente atrelada à qualidade do planejamento urbano e da conectividade.
O estudo revelou que metrópoles tradicionais dividem espaço com cidades de médio porte no topo do ecossistema criativo. Florianópolis (SC) conquistou a liderança isolada no país com 74,6 pontos de 100, impulsionada pela alta concentração de museus, espaços de arte e forte avaliação do público. O pódio é completado por Juiz de Fora (MG), em 2º lugar (63,9 pontos), e Niterói (RJ), em 3º (63,6 pontos).
Entre as 10 primeiras colocadas, seis não são capitais estaduais. São Paulo (SP) figura na 8ª posição (60,7 pontos), superada por municípios do interior paulista como São José dos Campos (61,5) e São José do Rio Preto (61,0). O Rio de Janeiro (RJ) aparece na 14ª colocação, enquanto Brasília (DF) ocupa o 22º lugar, somando 48,7 pontos.
Confira o Top 10 do ranking brasileiro:
- Juiz de Fora (MG) — 63,9 pontos
- Niterói (RJ) — 63,6 pontos
- Curitiba (PR) — 62,5 pontos
- Belo Horizonte (MG) — 61,8 pontos
- São José dos Campos (SP) — 61,5 pontos
- São José do Rio Preto (SP) — 61,0 pontos
- São Paulo (SP) — 60,7 pontos
- Porto Alegre (RS) — 60,4 pontos
- Joinville (SC) — 60,3 pontos
uisa indica que a vitalidade artística das capitais depende diretamente do fácil acesso a bibliotecas, galerias abertas, intervenções de arte urbana e da integração da tecnologia no cotidiano cultural.
Subir no ranking de cidades criativas exige descentralizar equipamentos públicos, fortalecer a presença das artes nos ambientes virtuais e garantir que a efervescência das ruas e festivais baianos se traduza em espaços públicos de qualidade com participação comunitária constante.