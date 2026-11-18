LICENÇA PARA ESPIONAR

O serviço secreto de James Bond existe e o Reino Unido já vigiou um roteirista de 007

As boas-vindas da família real a Robert Pattinson reacendem a curiosidade sobre o MI6, onde o trabalho é feito em equipe. Fora das telas, Daniel Craig recebeu a mesma patente naval do personagem.

Matheus Marques

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:08

Daniel Craig como 007 Crédito: Divulgação

A escolha de Robert Pattinson como o novo intérprete de James Bond, oficializada pela Amazon MGM Studios na segunda-feira (16), gerou uma saudação pública do perfil oficial da Família Real Britânica na rede social X com a frase “Bem-vindo ao Serviço Secreto de Sua Majestade, Sr. Bond”. A publicação repercutiu entre internautas e levantou dúvidas sobre o que existe de fato e o que pertence apenas ao cinema na relação entre o agente 007 e o governo do Reino Unido.

Na prática, o Serviço Secreto de Inteligência (SIS), também conhecido como MI6, é o órgão britânico responsável pela coleta de informações no exterior. Sua chefia responde ao ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, e o trabalho baseia-se na atuação em equipe.

007: Robert Pattinson é o novo James Bond Crédito: Divulgação

Roteirista de 007 foi vigiado por mais de dez anos pelo MI5

Os bastidores reais da franquia também envolveram espionagem contra um dos nomes ligados aos primeiros filmes da série. Documentos do MI5, o serviço de segurança interna do Reino Unido, apontam que o roteirista inglês Wolf Mankowitz foi monitorado por mais de uma década sob suspeita de atuar como agente comunista.

Nascido em Londres, Mankowitz estudou literatura inglesa na Universidade de Cambridge. Colaborou no roteiro de “O Satânico Dr. No”, de 1962, sem receber crédito na tela, e foi um dos roteiristas de “Casino Royale”, paródia lançada em 1967.

O MI5 passou a investigar Mankowitz em 1944, depois que ele se casou com Ann, filiada ao Partido Comunista, com quem viveu em Newcastle. Em 1956, ele visitou Moscou e manteve contato com autoridades soviéticas sobre um projeto de cinema. No ano seguinte, chamou novamente a atenção do serviço ao ajudar a organizar uma delegação britânica para o Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, na capital soviética.



Segundo os documentos do MI5 divulgados pelos Arquivos Nacionais britânicos e consultados pelo Guardian, o serviço perdeu o interesse quando Mankowitz cancelou a viagem ao festival porque estava filmando no Caribe.

Atores que já assumiram o papel de James Bond 1 de 27

Como trabalham os agentes reais do MI6

Em entrevista concedida à BBC em 2021, uma oficial de carreira do MI6 com experiência em antiterrorismo, identificada pelo nome fictício Sam, disse que o trabalho é mais colaborativo do que nos filmes de James Bond. Segundo ela, é raro sair a campo por conta própria, sem o apoio de uma equipe de segurança.

Outro oficial ouvido pela BBC afirmou que alguém disposto a agir como Bond, disparando pelo mundo, sequer entraria para o serviço

Já Tara, nome fictício de outra oficial entrevistada, explicou que o MI6 recruta e acompanha agentes e conta com especialistas técnicos e equipes de comunicação. Segundo ela, quem se candidata esperando trabalhar como Bond logo percebe, durante o processo de inscrição, que a agência oferece um tipo de trabalho diferente

Daniel Craig recebeu patente oficial da Marinha Real Britânica

A aproximação entre a ficção e as Forças Armadas do Reino Unido ganhou status oficial em 2021, às vésperas da estreia de “007 – Sem Tempo para Morrer”, a despedida de Daniel Craig no papel de 007. Naquele ano, o ator foi nomeado comandante honorário da Marinha Real Britânica, o mesmo posto atribuído a James Bond nos filmes

À época, a Marinha Real e o Ministério da Defesa colaboraram com a produção. Entre os equipamentos que aparecem no filme está o HMS Dragon, um contratorpedeiro de defesa aérea Tipo 45