Obra de Shakespeare é foco de seminário realizado pelo Coletivo DUO

Malu Fontes, Paulo Henrique Alcãntara e Liana Leão participam do evento do Coletivo Duo. Crédito: divulgação

No primeiro semestre, em comemoração aos 13 anos, o Coletivo Duo Teatro circulou pela Bahia apresentando espetáculos do repertório e, em concomitância, já estava em pesquisa e montagem da mais nova e décima peça do grupo com estreia prevista para outubro, MacbethRicardo III - Um Tratado de Vilania, com os atores Saulus Castro e Antonio Fabio.



Antes de trazer à cena o encontro fictício dos personagens shakespearianos com sede de poder, o Duo realiza de 18 a 22 de setembro, no Teatro Gamboa, o Seminário MacbethRicardo III - Um Tratado de Vilania, que terá encontros dramatúrgicos e bate-papos a respeito de temáticas pulsantes nas obras que dão origem ao novo espetáculo. Todas as mesas de diálogos ocorrerão no turno matutino.

A proposta do ciclo de debates é aliar as questões contemporâneas deste espaço-tempo com a dramaturgia de William Shakespeare, ĺ do poder. Para isso, foram convidados pesquisadores de diversas áreas. O evento, gratuito, tem como convidada especial de abertura, nesta segunda (18), a escritora e dramaturga baiana Cleise Mendes, que atuou como docente na Escola de Letras e Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que realizará palestra acerca da obra Macbeth. Logo após, a professora da Universidade Federal do Paraná, Liana Leão, trará algumas abordagens a partir de montagens estrangeiras.

No dia seguinte (19), ocorre mais um encontro dramatúrgico, tendo como foco uma análise da obra de Ricardo III, com o professor de teatro Paulo Henrique Alcântara (UFBA), também dramaturgo e com trabalhos renomados como Sublime é a Noite (2021) e Maldita Seja (2022) e mais uma vez com a professora Liana Leão. Já na quarta-feira (20), ocorre a primeira etapa de percepções ampliadas, com o psicólogo Marcelo Castro Bomfim.

As fake news também são temáticas que serão debatidas no encontro de percepções ampliadas sobre Poder e Mídia com os comunicólogos Sérgio Sobreira e Malu Fontes, docentes na Faculdade de Comunicação da UFBA, na quinta-feira (21).

O último encontro é dia 22, com foco numa análise mais filosófica das obras e temáticas que elas abarcam, com Rodrigo Araújo, doutor em filosofia pela UFBA e professor do Instituto Federal da Bahia (IFBA). Esse ciclo de debates integra o projeto MacbethRicardoIII: um tratado de vilania, aprovado no Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022, do Fundo Nacional de Artes (Funarte), através do Ministério da Cultura.