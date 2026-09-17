LITERATURA

Obra futurista de Suzana Varjão chega às livrarias

Livro Cidade de Bolhas e Vãos será lançado de forma online nesta sexta-feira (18)

Doris Miranda

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:45

A escritora Suzana Varjão Crédito: divulgação

A “Cidade de bolhas e vãos” está situada num planeta devastado por desastres ambientais e sanitários, em um tempo marcado pela renúncia às utopias e pela falência das instituições democráticas. E nessa ambiência física e moral, uma jovem negra é instada a aderir à guerra de lugares – físicos e outros – travada entre os opressores e oprimidos da nova ordem mundial.

Em síntese, esse é o fio condutor do mais recente livro de Suzana Varjão, que a Minimalismos estará disponibilizando para todo o País, no próximo dia 18 de setembro. Acompanhando a tendência mundial do mercado, o perfil digital da editora e a ambiência futurista da história, a obra será vendida exclusivamente online por R$ 70.

O romance é futurista, mas alguns eventos parecem escapar de suas páginas para se instalarem no tecido social da atualidade. É a impressão que se tem ao observar os fatos que antecederam a edição da obra, publicada em dezembro de 2025 e distribuída para alguns leitores, mas só agora lançada em escala nacional.

Capa de Cidade de Bolhas e Vãos Crédito: divulgação

Cenário da batalha, a “Cidade de bolhas e vãos” subdivide-se nas zonas aérea, terrestre e intermediária – moradas, respectivamente, dos escolhidos, dos descartados e dos operadores do sistema. Em todas elas, punhados de inconformados, que se articulam para enfrentar a perversa configuração social.

No centro da disputa, um alvo precioso: a memória, que os vencedores tentam apagar, com o auxílio da comunicação e da inteligência artificial; e os insurgentes buscam resgatar, para fortalecer a luta pela recuperação do ecossistema terrestre e a preservação das identidades, dos saberes, das culturas, das vidas que se quer eliminar.

Deixados para morrer, baldios e ninguéns sobrevivem em um território “árido de cidadania”, ocupando gretas urbanas e o que restou de uma das regiões florestais mais ricas do mundo, após milênios de saques e degradação: um cemitério de árvores, com seus cursos de água pastosa, enegrecida, morta.

Contrastando com a atmosfera gris do chão do mundo, a cidade aérea, asséptica, bem provida e guardada por exércitos de drones, robôs e seres humanos tão autômatos quanto máquinas. Iluminadas, as bolhas formam aglomerados que produzem imagens fascinantes, “o feio maquiado de belo, a violência camuflada de serenidade”.

Enquanto investiga as causas de um novo surto, a protagonista é confrontada com tramas e truques dos moradores das bolhas, que apagam as fronteiras entre virtual e material, simulação e realidade, verdade e mentira, gente e máquina, exterminando os não manipuláveis e gerando, no processo, uma legião de humanoides.