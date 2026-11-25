LANÇAMENTO

Olodum, Parangolé, Filhos de Jorge e mais: Camarote Ondina anuncia programação para o Carnaval 2027

Em sua quarta edição no circuito Dodô, espaço terá atrações distribuídas pelos seis dias de folia, serviço All Inclusive e estrutura no Hotel Atlantic Towers, em Ondina

D Da Redação

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 21:05

Camarote Ondina anuncia programação para o Carnaval 2027 em lançamento Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (25), os empresários Gilson Freitas e Rôni Cézar, sócios e idealizadores do Camarote Ondina, apresentaram oficialmente a grade de atrações da edição 2027. O lançamento foi realizado no rooftop do Pier 345, na Barra, durante evento que reuniu artistas, convidados, parceiros e imprensa.

Como grande novidade desta edição, está a lineup musical que traz sucessos locais e nacionais, do axé ao pagode, do funk ao bailinho. Na quinta-feira (04/02), sobem ao palco Xanddy Harmonia e Bailinho de Quinta; na sexta-feira (05/02), Alexandre Peixe e Jau; no sábado (06/02), Xande de Pilares e Banjo Novo; no domingo (07/02), Olodum e Diggo; na segunda-feira (08/02), Parangolé e Filhos de Jorge; e, encerrando a programação na terça-feira (09/02), Lexa e Sambay.

Gilson Freitas destaca que a proposta é oferecer uma experiência musical diversificada, valorizando diferentes ritmos e estilos. “Preparamos uma programação musical que dialogue com a energia do Carnaval de Salvador e proporcione ao público uma experiência completa. Nossa expectativa é receber os foliões de todo o planeta com conforto, qualidade e muita animação, fazendo de cada dia no Camarote Ondina um momento especial”, afirma.

Durante o encontro, os empresários também contaram detalhes da estrutura e das experiências previstas. Com capacidade para receber 2.500 a 3 mil pessoas por dia, o camarote contará, pelo segundo ano consecutivo, com serviço all inclusive e terá patrocínio da cervejaria Império e da marca de batatas McCain. Além de integrar a programação do circuito Dodô (Barra-Ondina), o camarote também contribuirá para movimentar a economia de Salvador, com a geração de mais de 300 postos de trabalho diretos e cerca de mil indiretos.

Para Rôni Cézar, a chegada da quarta edição é resultado de muito trabalho e dedicação. “Estamos atentos a cada detalhe, buscando novidades e aprimorando a estrutura para oferecer uma experiência ainda melhor. A expectativa é fazer mais um grande Carnaval, consolidando o Camarote Ondina como uma opção de destaque na festa”, enfatiza.

A festa de lançamento contou com apresentação da banda Soteropolitano e de parte de artistas que integram a grade de atrações do camarote, como Lincoln Sena do Parangolé, Olodum, Banjo Novo, Bailinho de Quinta e Alexandre Peixe – que participa do camarote desde a primeira edição. Lincoln, Peixe e Olodum fizeram ainda participações especiais e deram uma prévia do que o público pode esperar da programação.

Localização privilegiada

Instalado no Hotel Atlantic Towers, no bairro de Ondina, o Camarote Ondina oferece uma localização estratégica para acompanhar a passagem dos trios elétricos, além de uma visão panorâmica de 180 graus do circuito.

Os ingressos estão disponíveis para compra pela internet, nas principais plataformas de venda, e presencialmente no Salvador Shopping. O espaço funcionará de quinta a terça-feira de Carnaval.

Serviço

Camarote Ondina – Carnaval 2027

Local: Hotel Atlantic Towers, Ondina – circuito Dodô (Barra/Ondina)

Funcionamento: Quinta-feira a terça-feira de Carnaval

Atrações:

Quinta-feira: Xanddy Harmonia e Bailinho de Quinta

Sexta-feira: Alexandre Peixe e Jau

Sábado: Xande de Pilares e Banjo Novo

Domingo: Olodum e Diggo

Segunda-feira: Parangolé e Filhos de Jorge

Terça-feira: Lexa e Sambay