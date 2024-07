EVENTO

Olodum realiza mais uma edição da Varanda Cultural neste domingo (28)

A partir das 15h, baianos e turistas vão poder curtir a banda pelas ruas do Pelourinho

Quem estiver andando pelo Pelourinho no próximo domingo (28), vai poder curtir mais uma edição do Varanda Cultural na frente da Casa do Olodum, a partir das 15h.