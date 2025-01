CULTURA

Olodum realiza primeira bênção do ano nesta terça em Salvador

Evento faz parte da programação dos 45 anos do grupo

O Olodum promove, nesta terça-feira (7), sua primeira bênção do ano na Praça das Artes, no Pelourinho, com a participação especial de Jammil e Babado Novo. O evento, que faz parte da programação dos 45 anos do grupo, abre os portões às 19h. A programação segue em todas as terças-feiras até a última antes do Carnaval (18 de fevereiro).