Orkestra Rumpilezz tem ensaio aberto nesta segunda (24) no Cineteatro 2 de Julho

Grupo se apresenta na segunda de carnaval (03) no Largo da Mariquita

Luiza Gonçalves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 10:23

Orkestra Rumpilezz tem ensaio aberto para o carnaval Crédito: Divulgação/Vanessa Aragão

Nos preparativos para um espetáculo de sopros e percussão no Carnaval de Salvador, a Orkestra Rumpilezz se apresenta hoje (24) em um ensaio aberto ao público, com convidados musicais, no Cineteatro 2 de Julho, às 19h. O evento é gratuito, mas estará sujeito à lotação do espaço. >

“O ensaio aberto é a possibilidade de pessoas interessadas verem e ouvirem o processo de construção do repertório e a forma como a Rumpilezz procede. Na verdade, todo ensaio que a Rumpilezz faz pode ser acessado por quem tem interesse na visão sobre música que o Maestro Letieres propunha”, garante Guiga Scott, trompetista e membro da Comissão Artística da Orkestra.>

Mesclando em seu repertório os temas instrumentais tradicionais da Orkestra, com as composições do Maestro Letieres Leite (in memoriam) e clássicos que fazem parte desses 40 anos do Axé Music, o coletivo realiza sua participação oficial nos festejos na segunda-feira (03), no Largo da Mariquita. “Tanto o repertório da Orkestra quanto o repertório do movimento Axé Music usam as mesmas matrizes afro-brasileiras. Não existe distanciamento entre Rumpilezz e a música do Carnaval da Bahia”, reforça Scott sobre a apresentação.>

Apesar de a Rumpilezz no Carnaval já ser uma programação aguardada pelo seu público, as apresentações enfrentaram alguns entraves para acontecer. “Muito difícil. Sempre de última hora e com orçamento limitado, fazemos justamente para manter a tradição de estarmos no Carnaval de Salvador”, pontua, ressaltando que o bom trabalho deve seguir. No modo de tocar, ele diz que adaptam-se ao local e ao público, focando em sonoridades mais dinâmicas e com mais volume em espaços abertos ou em uma sonoridade mais camerística para ambientes fechados, mas mantendo “o entendimento de que tudo deve ser tocado a partir da Clave e dos atabaques e seus desenhos rítmicos”, defende o trompetista.>

“Após o falecimento do Maestro Letieres Leite, foi criada uma Comissão Artística da Orkestra Rumpilezz, um colegiado formado e integrado por alguns músicos da Orkestra, que é responsável atualmente pelas questões artísticas e musicais do grupo. Normalmente, algum membro dessa Comissão assume a coordenação dos ensaios, mas sempre pode variar”, explica.>

O trompetista destaca ainda marcos importantes da continuidade do grupo, como o projeto Funfun no Passo, que há mais de um ano leva a Orkestra para a escadaria do Passo uma vez por mês, e a expectativa para o 20º aniversário da Rumpilezz, em 2026, com um grande festival de celebração e homenagem a Letieres Leite.>

Conexão afro-baiana>

“Decidimos abraçar quem esteve sempre com a gente, e foi por isso a escolha de Tito Bahiense e Gab Ferruz. Tito Bahiense é parceiro de longa data, e Gab Ferruz fez o JazzTrio com a gente no ano passado. São intérpretes maravilhosos e que entendem os conceitos que regem a Rumpilezz”, explica Guiga Scott sobre os cantores que farão parte do Carnaval da Orkestra.>

Cantora e compositora soteropolitana da Nova MPB, este é o segundo ano em que Gab Ferruz integra o Carnaval com a Rumpilezz. “Essa experiência é a realização de um sonho: cantar no Carnaval com uma das maiores referências de expansão da nossa cultura negra, celebrar o legado do maestro Letieres e poder interpretar arranjos belíssimos e desafiadores de canções que amo”, diz a artista.>

Ferruz conta que, embora desafiador, estudar os arranjos da Rumpilezz é sempre um momento de prazer, principalmente pelo trabalho musical voltado para os ritmos de matriz africana, que se alinha à sua vivência candomblecista. “Para além de qualquer estudo, é necessário se conectar com a atmosfera musical ancestral que a orquestra carrega”, garante.>

Dentre as canções mais aguardadas que irá interpretar nas apresentações, ela elenca Feijão de Corda como uma das mais especiais. “Já ouvi, cantei e dancei muito na minha infância, lendo o encarte do CD, mas ainda não havia cantado em um show. Para mim, é bem simbólico, sobretudo neste momento de celebração dos 40 anos do axé. É uma honra”, finaliza.>