Orquestra Afrosinfônica faz homenagem ao ator Antonio Pitanga

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Doris Miranda
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:00
O Concerto Revolta dos Malês, apresentado pela Orquestra Afrosinfônica, abre a programação do Novembro Negro de 2026, que marca o Mês da Consciência Negra na capital baiana. O evento, realizado em homenagem ao ator, diretor e roteirista baiano Antônio Pitanga, acontece nesta quinta (5), às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A entrada é gratuita mediante retirada dos ingressos no Sympla, e a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no local no dia do evento.
Realizado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), o concerto celebrará a trajetória do homenageado com clássicos e obras marcantes de sua carreira, contando com participações especiais de Mariene de Castro, Malê Debalê, Lincoln Tornado, Toni Tornado, Graça Onasilê, Melly e o Bando de Teatro Olodum. O titulo do evento faz referência ao filme Malês (2024), dirigido por Antonio Pitanga.
SERVIÇO - Concerto ‘Revolta Malê - Uma homenagem a Antônio Pitanga’, com Orquestra Afrosinfônica e Bando de Teatro Olodum, Mariene de Castro, Tony Tornado, Malê debalê, Lincoln Tornado, Graça Onasalê e Melly | quinta (5), às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves | Gratuito + doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue no local no dia do evento, com retirada dos ingressos no Sympla.