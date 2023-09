Os filmes que vão desafiar ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ no Oscar 2024

Barbie foi um dos grandes destaques do cinema em 2023. Crédito: Divulgação

A exemplo do público que abarrotou as salas de cinema, o coração do Oscar 2024 tem neste momento dois donos: Barbie, de Greta Gerwig, e Oppenheimer, de Christopher Nolan. Ou melhor, pretendentes: apesar da dupla de blockbusters ser aposta quase certa entre os indicados para as principais categorias da premiação do ano que vem, eles ainda não venceram nada. E devem ganhar concorrentes de peso, que já participaram ou estarão em festivais que servem de termômetro para o Oscar (Veneza, Londres e Telluride entre eles) e vão estrear até o final do ano no mercado americano.

Confira lista de dez filmes que devem estrear, nos próximos meses, de olho em uma indicação para o Oscar:

1. Pobres criaturas

O filme é a reunião do trio formado pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos, a atriz Emma Stone e o roteirista Tony McNamara, que produziram o premiado A Favorita, em 2018. Desta vez, Stone interpreta uma jovem trazida de volta à vida por um cientista excêntrico, numa releitura do clássico mito de Frankenstein. O longa, que chega aos cinemas brasileiros em janeiro, teve estreia em Veneza e levou o Leão de Ouro (principal prêmio do festival).

2. Maestro

Cinebiografia do maestro e compositor americano Leonard Bernstein - autor da trilha de Amor, Sublime Amor -, dirigida e estrelada por Bradley Cooper. O filme, apresentado em Veneza, foca o relacionamento do músico bissexual com sua mulher, a atriz Felicia Montealegre (Carey Mulligan). E já causou polêmica, com acusações de que o nariz protético usado por Cooper seria antissemita. A família de Bernstein e a Liga Antidifamação judaica nos EUA refutaram os ataques. A estreia, na Netflix, será em 20 de dezembro.

3. Saltburn

Novo trabalho da cineasta inglesa Emerald Fennell, vencedora do Oscar de roteiro original por Bela Vingança em 2021. O filme será apresentado em outubro no Festival de Londres e acompanha um jovem universitário de Oxford durante um verão na mansão da sedutora família de um colega aristocrata e traz no elenco os indicados para o Oscar Barry Keoghan, Carey Mulligan e Rosamund Pike, além de Jacob Elordi, da série Euphoria. Com estreia prevista para novembro nos Estados Unidos, o longa tem sido descrito como sexy e picante. E, para uma Academia atualmente em transição - nem radical, nem conservadora demais -, que prefere Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo a Os Fabelmans, um pouquinho de pimenta nos olhos pode até agradar.

4. Ferrari

Cinebiografia do magnata italiano Enzo Ferrari, dono e criador da famosa escuderia, dirigida por Michael Mann (O Informante) e estrelada por Adam Driver. O ator esteve na estreia do filme no Festival de Veneza, ao lado de Penélope Cruz e Shailene Woodley, também no elenco. No Brasil, a estreia será em fevereiro.

5. Os Rejeitados

Eterno cronista dos homens brancos incompreendidos, o cineasta Alexander Payne volta com a história de um professor de história carrancudo, que se afeiçoa a aluno problemático retido no colégio interno onde ele leciona durante as festas de fim de ano Essa espécie de Clube dos Cinco natalino foi apresentada em Telluride no final de agosto, é estrelada por Paul Giamatti e estreia em janeiro no Brasil.

6. O Assassino

Após House of Cards, Mindhunter e Mank, o diretor David Fincher dá continuidade a sua residência artística na Netflix, retornando às suas raízes criminais com O Assassino. Adaptado da graphic novel de Alexis Nolent pelo mesmo Andrew Kevin Walker de Se7en, o filme traz o sumido Michael Fassbender como o matador do título, que começa a desenvolver uma crise de consciência. O longa, que estreou em Veneza e chega à plataforma em novembro, também com Tilda Swinton e com a brasileira Sophie Charlotte no elenco.

7. Rustin

Longa sobre o ativista negro americano Bayard Rustin, organizador da icônica Marcha em Washington do Movimento pelos Direitos Civis em 1963, cujo papel foi deixado em segundo plano nos relatos históricos por causa da sua homossexualidade. Se ainda duvida do cacife da produção para chegar ao Oscar, o filme é dirigido por George C. Wolfe (A Voz Suprema do Blues), estrelado por Colman Domingo (vencedor do Emmy por Euphoria) e produzido por ninguém menos que o casal Barack e Michelle Obama em parceria com a Netflix, onde estreia em novembro.

8. Duas doses de Paul Mescal

Atual namoradinho da internet, o ator Paul Mescal, que recebeu indicação para o Oscar de 2023 por Aftersun, volta com dois filmes com a cara da premiação. Ele protagoniza a ficção científica Foe, como um marido convidado a migrar para uma colônia espacial, deixando para trás um clone para acompanhar a esposa (Saoirse Ronan) - sim, bem parecido com aquele episódio de Black Mirror, só que com bons atores. E, em All of Us Strangers, do diretor inglês Andrew Haigh, ele seduz o protagonista vivido por Andrew Scott (de Fleabag), um roteirista solitário visitado pelos fantasmas dos pais mortos. Nos Estados Unidos, Foe estreia em outubro e All of Us Strangers, em dezembro.

9. Lee

Este é um tiro no escuro, já que ainda não há um distribuidor e uma data de estreia prevista, mas o pedigree da produção torna impossível não incluí-la nessa lista. O longa conta a história de Lee Miller, fotógrafa de moda que se tornou correspondente na 2.ª Guerra. Ela é interpretada por ninguém menos que Kate Winslet, encabeçando um elenco que inclui ainda Marion Cotillard (Piaf), Josh O’Connor (The Crown), Alexander Skarsgard (Big Little Lies) e Andrea Riseborough (indicada para o Oscar deste ano por A Sorte Grande). A direção é de Ellen Kuras, diretora de fotografia de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.

10. Napoleão

O épico dirigido pelo cineasta Ridley Scott é uma das grandes apostas para a temporada de premiações. O vencedor do Oscar Joaquin Phoenix (Coringa) interpreta o icônico imperador francês, ao lado de Vanessa Kirby (indicada por Pedaços de uma Mulher) como sua esposa, Josephine. Estreia em novembro no Brasil.