Osba começa setembro com concerto nesta sexta (1°) na Igreja do Carmo

Orquestra Sinfônica da Bahia. Crédito: Fernando Gomes/divulgação

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) abre a programação de setembro com um concerto na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, que acontece nesta sexta-feira (1º), às 19h, com entrada franca (sujeita à lotação do espaço).



Nesta apresentação serão interpretadas as obras Divertimento para Cordas, do compositor brasileiro Edino Krieger (1928-2022); Concertino para Trombone Nº 7, Op.45, do sueco Lars-Erik Larsson (1908-1986) e Les Illuminations, Op.18, do britânico Benjamin Britten (1913-1976).

O evento da Osba na Igreja Nossa Senhora do Carmo marca a quarta edição em 2023 da Série Manuel Inácio da Costa, que foi batizada em homenagem ao nome deste importante escultor barroco baiano que viveu entre os séculos XVIII e XIX. A série tem como proposta percorrer museus e igrejas da capital baiana.

O concerto terá como solista convidado o tenor Anibal Mancini, que foi um dos vencedores do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, nos anos de 2013 e 2014, e que também foi indicado ao prêmio da Revista Concerto na categoria Jovem Talento em 2019. O outro solista da noite é o trombonista da Osba Hélio Góes, que tem no seu currículo apresentações no Brasil, EUA e Europa, além de ter sido vencedor do Prêmio Eleazar de Carvalho no Festival de Inverno de Campos do Jordão em 2015.

A apresentação conta com a regência do venezuelano Eduardo Salazar. Formado pelo internacionalmente conhecido projeto El Sistema, da Venezuela, Salazar tem passagem como regente da Orquestra Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), tendo atuado como maestro em concertos nos Estados Unidos e na Europa, onde também foi finalista na Competição de Regentes Sir Georg Solti, na Alemanha.

Desde 2011, Salazar desenvolve trabalhos com o programa Neojiba e desde 2019 faz parte do naipe de violinos da Orquestra Sinfônica da Bahia, sendo também maestro convidado nos concertos educacionais da Osba Pedro e o Lobo.

A programação de setembro da Orquestra Sinfônica da Bahia também marca a realização da segunda edição do projeto Osba no Vila, com duas apresentações da Orquestra no Teatro Vila Velha, nos dias 15 (sexta) e 16 (sábado) de setembro, com início, nos dois dias, às 19h.

Os ingressos para esta edição do Osba no Vila estarão à venda exclusivamente de forma on-line, pela plataforma Sympla, a partir das 14h do dia 6 de setembro (quarta-feira) pelos valores de R$ 40 / R$ 20.