Osba comemora 10 anos de CineConcerto em agosto na Concha Acústica

CineConcerto é um dos maiores sucesso da osba. Crédito: Taylla de Paula/Osba

O CineConcerto da Orquestra Sinfônica da Bahia completa 10 anos de criação em 2023, celebrando a marca com uma edição especial do evento em 12 de agosto, um sábado, às 19h, na Concha Acústica do TCA.



Os ingressos para o “CineConcerto | Especial 10 anos” começam a ser vendidos a partir das 14h desta quinta-feira, 27 de julho, na plataforma Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves. As entradas terão os valores de R$30 (inteira) e R$15 (meia).

A apresentação terá a regência do maestro Carlos Prazeres e o roteiro e a direção cênica de Gil Vicente Tavares, além da participação de convidados que serão posteriormente divulgados.

A bilheteria do Teatro Castro Alves funciona normalmente de segunda a sábado, das 11h às 19h, e das 11 às 21h em dias de apresentações no complexo do TCA. Aos domingos, a bilheteria abre apenas em dias de eventos, das 11 às 21h.

Aproximação com o público

Com músicas de trilhas sonoras de grandes filmes, no qual maestro e músicos se apresentam fantasiados, o CineConcerto é um dos eventos mais esperados pelo público da Orquestra Sinfônica da Bahia e um dos responsáveis pela aproximação do público com o trabalho da Osba recentemente.

Na opinião do maestro Carlos Prazeres, o CineConcerto é muito mais do que apenas uma apresentação de trilhas de cinema, tendo a função de mudar a opinião que a sociedade tem da música de concerto.

“O CineConcerto tem um caráter revolucionário. Foi ele que alavancou a Osba para o patamar de ter sido escolhida como a melhor orquestra do País, no Prêmio Profissionais da Músicas deste ano. Com o CineConerto, conseguimos conquistar multidões para o repertório tradicional de música clássica, pois o Cine mudou a imagem da Osba junto à sociedade baiana”, considera o maestro.

Prazeres ainda destaca a importância do CineConcerto como uma maneira de mostrar que música clássica está muito mais perto de nós do que as pessoas pensam.

“A Osba é uma orquestra que ousa, que não tem medo de transgredir e que consegue arrebatar multidões para lotar uma Concha Acústica. Assim, a gente começa com ‘Guerra nas Estrelas’ e depois apresentamos a obra do [compositor austríaco] Anton Bruckner. Iniciamos com ‘Superman’ e terminamos com Alban Berg, compositor da segunda escola de Viena. O CineConcerto fez essa ponte, mostrando que a música clássica está muito mais perto da população do que a gente pode imaginar”, acrescenta.

12/AGO (SÁBADO) – CINECONCERTO | ESPECIAL 10 ANOS

Horário: 19h

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Regente: Carlos Prazeres

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Venda: Bilheteria do TCA e Sympla (on-line), a partir das 14h desta quinta-feira (27)