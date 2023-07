Osba: IDSM vence edital e vai liderar orquestra; Carlos Prazeres sai

O Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), ligado ao maestro Ricardo Castro, do grupo que comanda o Neojiba, é o vencedor do edital para gerir a Orquestra Sinfônica da Bahia, a Osba. O resultado saiu no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (12). O IDSM venceu a disputa contra a Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) e assume os trabalhos até 2025, com um orçamento de R$ 26 milhões.



Conforme publicou o Jornal Correio em matéria de julho, os atuais músicos da Osba rejeitam a proposta "eurocêntrica" do maestro Ricardo Castro. No ano passado, Castro criticou o espetáculo "Osbrega", uma apresentação com clássicos da música romântica brasileira, e classificou o projeto como “um círculo do inferno nunca antes visto neste país”. A posição do maestro foi repudiada pelo público e por músicos da Osba.