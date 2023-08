Osba realiza segunda edição do projeto Osbarris

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza nesta sexta-feira (18/8), às 19h, a segunda edição do Osbarris, projeto que acontece no Quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia, no bairro dos Barris. A entrada será feita por meio da doação de um quilo de alimento não perecível ao Bahia Sem Fome, programa de Combate à Fome do Governo do Estado da Bahia que tem como principal meta promover a segurança alimentar e nutricional no Estado.



O Osbarris desta sexta contará com a regência do maestro Carlos Prazeres e terá o barítono Johnny França como solista. Já o programa trará duas obras de compositores russos: Tenente Kijé - Op.60, de Serguei Prokofiev (1891-1953); e Canções e Danças da Morte, de Modest Mussorgsky (1839-1881), com orquestração de Dmitri Shostakovitch (1906-1975).