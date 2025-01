MÚSICA

Osba recebe Margareth Menezes em espetáculo de Carnaval na Concha Acústica

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (inteira)

A Orquestra Sinfônica da Bahia vai ferver a temporada de Verão em Salvador com uma nova edição do seu tradicional espetáculo de Carnaval. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o Baile Concerto acontece no dia 22 de fevereiro, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. >