INSTRUMENTAL E CORAL

Osufba apresenta a peça musical ‘The Armed Man' de Karl Jenkins nesta sexta-feira

A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Bahia (OSUFBA) apresenta nesta sexta-feira (1º) The Armed Man, do compositor galês Karl Jenkins, a partir das 19h, na Reitoria da UFBA, no bairro do Canela. A performance será acompanhada por discentes da disciplina de Canto Coral e Madrigal da UFBA e tem entrada gratuita, sujeita à lotação.