Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Osufba recebe maestro francês Michaël Cousteau para concerto na Reitoria

Apresentação acontece nesta sexta (16), com programa de compositores franceses

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:00

O maestro Michaël Cousteau se apresenta pela primeira vez com a Osufba
O maestro Michaël Cousteau se apresenta pela primeira vez com a Osufba Crédito: Daniel Ebendinger

A Orquestra Sinfônica da Ufba, a mais antiga orquestra em atividade contínua no estado, recebe, na sexta (16), o maestro francês Michaël Cousteau como regente convidado em um concerto dedicado ao repertório sinfônico de seu país. A apresentação acontece no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, às 19h, e tem entrada gratuita.

O maestro francês Michaël Cousteau construiu uma carreira internacional marcada pela versatilidade e pelo domínio dos repertórios operístico e sinfônico, do barroco à música contemporânea. Regeu importantes orquestras na Europa, Ásia e Oriente Médio, incluindo a Orchestre National de Lyon e a Philippine Philharmonic Orchestra.

À frente da Osufba pela primeira vez, Cousteau rege um concerto cujo programa reúne obras de três compositores de destaque da música francesa: Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré; Introduction et Rondo Capriccioso, de Camille Saint-Saëns e Sinfonietta, de Francis Poulenc. A apresentação conta com o violinista Jonas Souza como solista.

SERVIÇO - Orquestra Sinfônica da Ufba, com regência Michaël Cousteau | sexta (16), às 19h, no Salão Nobre da Reitoria da Ufba | Gratuito

Tags:

Música

Mais recentes

Imagem - Música instrumental ocupa Varanda do Sesi

Música instrumental ocupa Varanda do Sesi
Imagem - Escritora Isabel Cañas revisita México colonial em narrativa de terror gótico

Escritora Isabel Cañas revisita México colonial em narrativa de terror gótico
Imagem - Grupo de Dança Contemporânea da Ufba vai fazer turnê na China

Grupo de Dança Contemporânea da Ufba vai fazer turnê na China