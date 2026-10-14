Osufba recebe maestro francês Michaël Cousteau para concerto na Reitoria

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Doris Miranda
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 06:00
A Orquestra Sinfônica da Ufba, a mais antiga orquestra em atividade contínua no estado, recebe, na sexta (16), o maestro francês Michaël Cousteau como regente convidado em um concerto dedicado ao repertório sinfônico de seu país. A apresentação acontece no Salão Nobre da Reitoria da Ufba, às 19h, e tem entrada gratuita.
O maestro francês Michaël Cousteau construiu uma carreira internacional marcada pela versatilidade e pelo domínio dos repertórios operístico e sinfônico, do barroco à música contemporânea. Regeu importantes orquestras na Europa, Ásia e Oriente Médio, incluindo a Orchestre National de Lyon e a Philippine Philharmonic Orchestra.
À frente da Osufba pela primeira vez, Cousteau rege um concerto cujo programa reúne obras de três compositores de destaque da música francesa: Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré; Introduction et Rondo Capriccioso, de Camille Saint-Saëns e Sinfonietta, de Francis Poulenc. A apresentação conta com o violinista Jonas Souza como solista.
SERVIÇO - Orquestra Sinfônica da Ufba, com regência Michaël Cousteau | sexta (16), às 19h, no Salão Nobre da Reitoria da Ufba | Gratuito