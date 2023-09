Pajé prevê tragédia sangrenta em jantar dos La Selva

Filha de Iraê (Suyane Moreira) e neta de Jurecê (Daniel Munduruku) em Terra e Paixão, Yandara (Rafaela Cocal) está namorando Franco (Gil Coelho). De passagem pela cidade, o pai de Franco é convidado para um jantar na mansão dos La Selva. O gerente do banco de Nova Primavera decide levar Yandara no evento fechado. Nos próximos capítulos, Jurecê vai prever uma tragédia sangrenta em jantar. O pajé ficará abalado ao ver Yandara toda ensanguentada na sala da casa der Antônio (Tony Ramos).

Desesperado com a cena, o indígena ligará para neta e pedirá para que ela volte para casa. Com a recusa da moça, explica que uma tragédia sangrenta está para acontecer na fazenda do vilão.