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Palacete Tirachapéu realiza noite de pizza romana com o mestre Gianni Zollo

Jantar no restaurante Casarìa, em 7 de novembro, terá cinco opções de pizzas individuais a R$ 89 e combo com vinho e sobremesa a R$ 139

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:53

Pizza
Pizza no restaurante Casarìa: jantar especial Crédito: Divulgação

O Palacete Tirachapéu realiza, no sábado, 7 de novembro, às 19h, o jantar “Uma noite em Roma, no coração de Salvador”, no restaurante Casarìa. A programação terá a participação de Gianni Zollo, mestre pizzaiolo italiano responsável pelas receitas da Pizza Magna, em Roma, e apresentação de Arthur Mazzeo, diretor da Academia Italiana de Pizza.

Com mais de duas décadas de experiência no setor, Zollo atua na formação de profissionais e no desenvolvimento de negócios ligados à pizza artesanal, além de integrar júris de competições do segmento. Sua presença em Salvador faz parte da programação que antecede o Campeonato de Pizza Artesanal Brasil, marcado para 9 de novembro, no próprio Palacete Tirachapéu.

“Uma noite em Roma, no coração de Salvador”

Gianni Zollo, mestre pizzaiolo italiano por Divulgação
Pizza por Divulgação
Palacete Tirachapéu  por Divulgação/Palacete Tirachapéu
Palacete Tirachapéu por divulgação
Palacete Tirachapéu  por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
Casarìa por Betto Jr.
1 de 8
Gianni Zollo, mestre pizzaiolo italiano por Divulgação

Para o jantar, o cardápio reunirá cinco opções de pizzas romanas individuais. A Bianca Romana leva porchetta e ervas mediterrâneas; a Ortolana combina vegetais, muçarela de búfala e mel; e a Alici reúne anchovas, tomate Pachino, muçarela de búfala e manjericão. Completam a seleção a pizza de salmão defumado, com abacate, laranja e cebola, e a de bacalhau, com azeitonas pretas, cebola e tomate.

Cada pizza custará R$ 89. O público também poderá optar pelo combo de R$ 139, que inclui uma pizza, uma taça de vinho e uma sobremesa. A taça de vinho avulsa custará R$ 28. Todos os valores serão acrescidos de taxa de serviço.

O jantar integra a programação gastronômica do Palacete Tirachapéu, que vem promovendo encontros entre profissionais brasileiros e internacionais em torno da culinária, do conhecimento e da troca de experiências.

SERVIÇO

Uma noite em Roma, no coração de Salvador

Data: 7 de novembro de 2026, sábado

Horário: 19h

Local: Restaurante Casarìa – Palacete Tirachapéu

Endereço: Rua Chile, nº 1, Centro Histórico de Salvador

Valores: pizza individual, R$ 89; taça de vinho, R$ 28; combo com pizza, taça de vinho e sobremesa, R$ 139. Todos os valores acrescidos de taxa de serviço.

Reservas: (71) 99308-8194

Tags:

Gastronomia Palacete Tirachapéu

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