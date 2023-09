Palco Giratório apresenta quatro espetáculos em Salvador

Flaviana OX em Ninho, de Tocantins . Crédito: Divulgação

Chegou a vez de Salvador e Feira de Santana entrarem na rota do Palco Giratório, um dos mais importantes projetos de difusão e intercâmbio das artes cênicas do país. De sexta (8) ao dia 20, grupos de teatro, dança e circo, da Bahia e de outros estados, passam pelas duas cidades, com apresentações no Teatro Sesc Casa do Comércio e o Centro Cultural Sesc Feira de Santana .



Os espetáculos comtemplados são os baianos O Caminho dos Mascates (que abre a programação, amanhã) e Memórias Imaginadas das Terras Por Onde Andei e os nacionais A Invenção do Nordeste e Ninho. A programação também conta com o Pensamento Giratório, formado por debates antes ou após os espetáculos.

“É uma alegria muito grande retomar o projeto em formato presencial em 2023, após o período da pandemia, no qual as atividades ocorreram em formato online. O Palco Giratório, que comemora 25 anos, se reafirma como importante iniciativa de difusão da produção de teatro, dança e circo, demonstrando em sua programação a força e a diversidade das artes cênicas no país”, afirma Patrícia Figueiredo, Analista de Cultura do Sesc.

Criado pelo Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte, A Invenção do Nordeste aborda o surgimento e a trajetória histórica da região nordeste, propondo a desconstrução da imagem estereotipada do nordestino. O espetáculo foi vencedor do Prêmio Shell de Melhor Dramaturgia e do Cesgranrio de Melhor Espetáculo, entre outros.

Oriundo do Tocantins, Ninho é um espetáculo de dança contemporânea brasileira, do grupo Liu Moreira, resultado da pesquisa da intérprete junto as matrizes indígenas e africanas presentes em sua ancestralidade familiar feminina. É um convite a (re)habitar o corpo feminino que regressa para casa.

Nos meses de outubro e novembro serão realizadas novas apresentações em Salvador e Feira de Santana.

Confira a programação de setembro do Palco Giratório

Salvador - Teatro Sesc Casa do Comércio

08/09, 19h – Apresentação do espetáculo local O Caminho dos Mascates (BA) + Pensamento Giratório: Sobrevivendo em um Nordeste Inventado - com Grupo Carmin (RN) e Coletivo Duo (BA) - Mediação: Daniel Arcades (BA)

09/09, 20h - Apresentação do espetáculo nacional A Invenção do Nordeste (RN)

15/09, 19h - Apresentação do espetáculo local Memórias Imaginadas das Terras Por Onde Andei + Pensamento giratório: Mulher-pássaro – a mulher e seu ninho ancestral, com Liu Moreira (TO) e Dani de Iracema (BA). Mediação: Edeise Gomes (BA)

16/09, 20h - Apresentação do espetáculo nacional Ninho (TO)