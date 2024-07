MÚSICA

Palco3 Casarão Festival acontece neste sábado em Salvador

Evento reúne apresentação do DJ Dos Reis e shows das bandas Demo Tape, Tangolo Mangos e Seu Calixto

Acontece neste sábado (27), a partir das 19h, o Palco3 Casarão Festival, no Sunset Music Bar, em Pituaçu. O evento contará com a apresentação do DJ Dos Reis e shows das bandas Demo Tape, Tangolo Mangos e Seu Calixto. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.