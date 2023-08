Paolla Oliveira fala sobre exposição com Diogo Nogueira: 'Me dei uma chance'

Nos últimos tempos, Paolla Oliveira costuma postar bastante os bons momentos que tem com o amado, Diogo Nogueira. A atriz não costumava expor relacionamentos nas redes, e a mudança surpreendeu os que a acompanham.



Em entrevista ao Saia Justa, do GNT, ela revelou que a mudança no comportamento veio de uma reflexão que ela fez.



"Eu me dei uma chance. Porque eu percebi que quando escondia era uma maneira de proteger tanto, mas essa proteção nem sempre era efetiva. Eu escondia um afeto, uma demonstração de carinho, uma gentileza com outra pessoa, que era genuína, por medo também. Se é para ter medo expondo ou não, vamos fazer um meio do caminho? Me perguntei como encontro o meio do caminho para ser saudável", disse.